Corona virüs bir komşuya daha sıçradı (Azerbeycan'da ilk vaka görüldü)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 854 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin komşuları Azerbeycan, İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. Azerbeycan'da bir vakanın görüldüğü duyuruldu. İran'da corona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi. Avrupa'daki corona virüsü vakaları ise belirgin bir şekilde yükseldi. Almanya'da vaka sayısı neredeyse 60'ı bulurken İngiltere'de 19 kişide corona virüs tespit edildi. Bununla birlikte, Çin’de Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip corona virüs teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

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AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 15:07

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor: "Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ İran'da corona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi. İRAN'DA 4 MİLLETVEKİLİ DAHA CORONA VİRÜSE YAKALANDI

AVRUPA'DA VAKALAR ARTIYOR İngiltere ülkede görülen corona virüsü vaka sayısının 19 yükseldiğini bildirdi.

SAHRAALTI AFRİKA'DA İLK VAKA Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.





Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti. Covid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 60'A YAKLAŞTI Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü ülkede vaka sayısının 60'a yaklaştığını bildirdi.

HONG KONG'TA EVCİL HAYVANLAR KARANTİNAYA ALINACAK Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip Corona virüs (Covid-19) teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, kentin hastalık önleme ve kontrol çalışmalarından sorumlu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Covid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda corona virüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Covid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, kentte mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Covid-19'un kısa sürede diğer ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.