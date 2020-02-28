Corona virüs bir komşuya daha sıçradı (Azerbeycan'da ilk vaka görüldü)

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 15:07
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti.
Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."
İran'da corona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.