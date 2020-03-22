Corona virüs bu kez de grafitilerde

Dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı. Duruma kimi vatandaşlar balkonlarda şarkı söyleyerek dikkat çekerken kimi vatandaşlar ise sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Bir başka görüntü ise grafiti ustalarının corona virüs çalışmaları oldu...

ntv.com.tr 22.03.2020 - 11:08

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