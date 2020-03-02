Corona virüs dört ülkeye daha sıçradı (Corona virüste son durum)



Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3069 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan, Tunus, Portekiz ve Ürdün'de ilk kez Covid-19 vakaları tespit edildi. İran'da Hameney'e yakın konsey üyesi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Diğer taraftan, İran'da corona virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a salgınla mücadele etmek için 5 milyon euro'luk bir paket teklifi yaptı. Çin'de Covid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi. Almanya'da ise vaka sayısı 150'ye yükseldi. İşte corona virüste son durum...

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İHA - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 19:17

SUUDİ ARABİSTAN, TUNUS, PORTEKİZ VE ÜRDÜN'DE İLK VAKALAR Corona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 89 bin 856'ya ulaşırken, 3069 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Portekiz devlet yetkilileri ülkede ilk kez iki kişide corona virüs tepit edildiğini açıkladı. Biri İtalya'dan diğeri İspanya'dan gelen enfekte kişilerin Porta'daki bir hastanede tedaviye alındığı ifade edildi. Bununla birlikte, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün sağlık bakanlıkları da ülkede ilk kez corona virüs tespit edildiğini duyurdu.

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Covid-19 tespit edildiğini söyledi. Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya’da Covid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi. Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

Covid-19 salgınında toplam 3 bin 58 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 55, İtalya'da 41, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 40 kişide Covid-19 tespit edildi.

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor: Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1701, İran 1501, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 150, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 7, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 3, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 2, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Ermenistan 1.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 150'YE YÜKSELDİ Almanya'da Robert Koch Enstittüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada ülkedekş vaka sayısının 150'ye yükseldiğini bildirdi. Wieler, ülkede Kuzey Rhine-Westphalia'da 86, Baden-Württemberg ve Bavaria Baden-Württemberg'de 19'ar ve Bavyera'da 26 vakanın bulunduğunu söyledi.

İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR İran'da corona virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.



HAMANEY'İN DANIŞMANI HAYATINI KAYBETTİ İran'da dini Lider Ayetullah Hamaney'e danışmanlık yapan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi (72), yakalandığı corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesinde corona virüs nedeniyle tedavi gören Mirmuhammedi, hayatını kaybetti. Mirmuhammedi, 6 ve 7'nci dönemde Kum milletvekilliği yapmış, 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştı.

"5 MİLYON EURO"LUK YARDIM PAKETİ İngiliz Hükümeti'nden yapılan açıklamada İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a corona virüsle mücadele için 5 milyon euroluk bir yardım paketi teklifinde bulunduğu açıklandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hükümetin ve ülkenin birinci meselesi olduğunu söyledi. Rebii, başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın açıklamasında, hükümetin Covid-19'a karşı aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi. Ülkede görülen ilk Covid-19 vakasının kesinleşmesinin ardından hükümetin bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını savunan Rebii, "Güvenilirlik önceliğimizdir ve buna dikkat ettik. İran, bu konuyu açıklama noktasında en şeffaf ülkelerden biridir. Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir." ifadelerini kullandı.

OKULLAR HAFTA SONUNA KADAR TATİL EDİLDİ Rebii, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart'a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktardı. Halkın üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Rebii ayrıca, virüsle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan ile heyetler arası görüşmeler yapıldığını ve "bazı ülkeler" dışında gelecek her türlü yardımı kabul edeceklerini dile getirdi.

Covid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtti.

VİRÜSLE MÜCADELE EDEN İKİ YETKİLİYİ ÖLDÜREN KİŞİYE İDAM Global Times gazetesinin haberine göre, Yünnan eyaletine bağlı Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat kurularak Covid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmeye çalışan Ma Cienguo adlı kişi, kendisini engellemeye çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak öldürdü.

Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma, idam cezasına çarptırıldı. Çin'de Koivd-19'un yayılmasını önlemek için bazı mahalle veya sokaklar arasına kurulan barikatlara halkın zaman zaman tepki gösterdiğine ilişkin görüntüler, ülkenin sosyal medya platformlarına yansıyor.

ABD'DE İKİNCİ ÖLÜM ABD’de, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Covid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.



Açıklamayı Washington eyaleti Sağlık Ofisi yaparken, cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti. Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Covid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Covid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.



New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında

Covid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.



Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.

MARKETLERE HÜCUM Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken, New York’ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda,

tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.

TOPLU İBADETLER Salgının görüldüğü Portland, Oregan gibi bölgelerde bazı spor müsabakalarının ve kiliselerde toplu ibadetlerin iptal edildiği bildirildi.



ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.

İTALYA 41 ÖLÜM, AVRUPA'DA ARTIŞ Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da coronav irüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, corona virüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti.



Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi. Covid-19 vaka sayısı İspanya'da 115'e yükselirken, İspanya'nın komşuları Portekiz ve Andorra'da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya'daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.



İngiltere'deki vaka sayısı, İskoçya'dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre'de bu sayı 28'e ulaştı. İtalya'nın kuzey komşularından Avusturya'da da sağlık bakanlığı yetkilisi Brigitte Zarfi, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Avusturya Hava Yollarının da İtalya'ya uçuşlarının yüzde 40'ını iptal ettiği belirtildi.

Hollanda'da virüsten etkilenenlerin sayısı 18'e ulaşırken, Gorinchem kentindeki Beatrix Hastanesi, yatan bir hastada virüs tespit edilmesinin ardından dün itibarıyla kapatıldı. Rotterdam kentindeki Maasstad Hastanesi de önlem amaçlı yoğun bakıma yeni hasta almayı durdurdu. Hırvatistan'da da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 8'e çıktı. Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, ülkede coron avirüs tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Bu arada, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Biatlon Şampiyonası'nın da seyircisiz yapılacağı bildirildi.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 3 BİN 700'Ü GEÇTİ Güney Kore'de yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 3 bin 736'ya yükseldi.

Yonhap ajansının haberine göre, 586 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle Güney Kore'de görülen toplam vaka sayısı 3 bin 736'ya ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

TAYLAND'DA İLK ÖLÜM Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.



Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Covid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.

ERMENİSTAN'DA İLK VAKA Corona virüsü Türkiye'nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan'da virüse rastlanıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ta eşiyle birlikte İran'dan Erivan'a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.



Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

AVUSTRALYA’DA İLK CAN KAYBI Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde corona virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı. Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.

ÜÇ ÜLKEYE EK SEYAHAT YASAKLARI Trump yönetimi, yeni tip corona virüs (Covid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore’ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da sağlık yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın son 14 günde İran'a seyahat eden yabancı uyruklu vatandaşların ABD'ye girişini yasakladığını açıkladı.

Pence, İran vatandaşlarına zaten seyahat yasağı uyguladıklarını hatırlatarak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore ve İtalya'daki belli bölgelere yönelik seyahat uyarısını da en üst seviye olan 4'e çıkardıklarını belirtti.

İtalya ve Güney Kore devleti temsilcileri ile bu ülkelerden ABD’ye gelen kişilerin sağlık taraması konusunda temas halinde bulunduklarını belirten Pence, "Amerikalıları, İtalya ve Güney Kore'de özellikle belli bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyoruz." diye konuştu.



Pence, Amerika’da salgın riskinin düşük olduğunu savunarak, yine de ülke genelindeki sağlık yetkilileri ve ilgili taraflarla durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

BAYERN MÜNİH'TEN TEDBİR Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, corona virüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.

KARANTİNA GEMİSİNDE 2 YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTİ Japonya’da daha önce corona virüs riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.

VAKALARA YENİLERİ EKLENİYOR Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni corona virüsü vakaları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 961'e çıkardı. Toplam vakaların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

AMAZON BİR MİLYON ÜRÜNÜ SİTESİNDEN KALDIRDI Amerikan e-ticaret sitesi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini corona virüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını engelledi. Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi. Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.

KATAR'DA VAKA SAYISI 3'E ÇIKTI Katar'da yeni tip corona virüs (Covid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 3'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 2 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MOTOGP'YE VİRÜS ENGELİ MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın corona virüs sebebiyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Katar, perşembe günü, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.

TAYLAND VE TAYVAN'DA VAKA SAYISI ARTIYOR Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüs tehdit oluşturmaya devam ediyor. Corona virüs vakası, Tayland'da 42, Tayvan’da 39'a yükseldi.

Tayland Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 42’ye ulaştığını açıklayarak virüs nedeniyle ölen birinin bulunmadığını belirtti.

Tayvan’da ise 5 kişide daha corona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 39’a yükseldiği belirtildi.

Tayvan’da corona virüsü nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

AZERBAYCAN, İRAN SINIRINI KAPATTI Azerbaycan, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı. Covid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, kararın İran makamlarına iletildiği belirtildi. Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.

Öte yandan İran'dan Azerbaycan'a geçen iki kişide virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının hastanede karantinaya alındığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi.