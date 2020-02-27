Corona virüs dünyayı nasıl etkiledi?

ntv.com.tr 27.02.2020 - 11:04 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 11:10
San Francisco Belediye Başkanı Londra Cins salı günü kentte olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.
San Francisco'da salgın durumunda çalışan durumu ve kaynak imkanlarının yeniden yönlendirebilecek acil durum planı hazırlanıyor.
Amerikalı iş insanı Tim Hwang ise San Francisco'da ofislerine gelenlerin el sıkışmayını istemediği belirten bir yazı astı.
Şirketin giriş kapısına asılan yazıda, ''Corona virüs nedeniyle el sıkışma yok. Teşekkürler'' ifadesi yer aldı.
Facebook, corona virüse bağlı, San Francisco'da 9-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği Küresel Pazarlama Zirvesi'ni iptal etti.
Son verilere göre, virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40'ı geçerken mağazalar, tedarik zincirleri ve hisseler bu durumdan etkileniyor.
Etkilerinin yansıdığı şirketlerden birisi olan Apple, corona virüsüne bağlı olarak gelirlerini düşeceğini duyurmuş Çin'de ise bazı fabrikalarını önlem olarak kapatıp ardından açmıştı.
DSÖ tarafından yapılan açıklamada ise dünyanın yeni tip corona virüse hazır olmadığı ve Çin'in daha önce SARS ile mücadele ederek tecrübe kazandığı, virüs vakası yaşanmamış ülkelerde bu durumun zor olacağı yorumunu yaptı.
- Çin Süper Ligi'nin başlangıcı ertelendi.
- Güney Kore'nin profesyonel futbol ligi yeni sezonunun başlamasını erteledi.
- Dört Serie A maçı , Kuzey İtalya'da vakalardaki ani artış nedeniyle Mart ayında ertelendi.
- Ludogorets'e karşı Inter Milan'ın Europa League maçı kapalı kapılar ardında oynanacak.
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