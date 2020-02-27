Corona virüs dünyayı nasıl etkiledi?

Yeni tip corona virüs hızla yayılmaya devam ederken Danimarka'da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Son verilere göre dünya genelinde 82 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 798'e yükseldi. Yeni tip corona virüs çok sayıda ülkenin ekonomik durumunu etkilerken uluslar arası yapılacak futbol, sanat gibi etkinlikler ertelenmekten zorunda kaldı. İşte son bilgilere göre corona virüsün dünyaya etkisi...

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ntv.com.tr 27.02.2020 - 11:04

SAN FRANCİSCO OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ San Francisco Belediye Başkanı Londra Cins salı günü kentte olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. San Francisco'da salgın durumunda çalışan durumu ve kaynak imkanlarının yeniden yönlendirebilecek acil durum planı hazırlanıyor.

Amerikalı iş insanı Tim Hwang ise San Francisco'da ofislerine gelenlerin el sıkışmayını istemediği belirten bir yazı astı. Şirketin giriş kapısına asılan yazıda, ''Corona virüs nedeniyle el sıkışma yok. Teşekkürler'' ifadesi yer aldı.

Facebook, corona virüse bağlı, San Francisco'da 9-12 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleştireceği Küresel Pazarlama Zirvesi'ni iptal etti.

San Francisco'da oldukça yer edinen Apple, Facebook ve Google gibi teknoloji devleri, virüs dünyaya yayılırken çalışanların seyahatini kısıtlıyor.

Son verilere göre, virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40'ı geçerken mağazalar, tedarik zincirleri ve hisseler bu durumdan etkileniyor.

Etkilerinin yansıdığı şirketlerden birisi olan Apple, corona virüsüne bağlı olarak gelirlerini düşeceğini duyurmuş Çin'de ise bazı fabrikalarını önlem olarak kapatıp ardından açmıştı.

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan Çin’de otomobil satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, ülkedeki otomobil satışları Şubat'ın ilk iki haftasında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 92 düştü.

Samsung, Güney Kore’nin Gumi şehrinde yer alan mobil cihaz ürettiği fabrikada bir çalışanına virüs bulaşması üzerine fabrikasını kapattı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada ise dünyanın yeni tip corona virüse hazır olmadığı ve Çin'in daha önce SARS ile mücadele ederek tecrübe kazandığı, virüs vakası yaşanmamış ülkelerde bu durumun zor olacağı yorumunu yaptı.

Yeni Zelanda'da ise Maliye Bakanı Grant Robertson, corona virüs nedeniyle ülkede özellikle ekonomi de ciddi bir etki yaratacağını söyledi.

Beyaz Saray corona virüsle mücadele için en az 2,5 milyar dolar ek fon talebinde bulunarak bunun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağı belirtildi.

FUTBOL - Çin Süper Ligi'nin başlangıcı ertelendi. - Güney Kore'nin profesyonel futbol ligi yeni sezonunun başlamasını erteledi. - Dört Serie A maçı , Kuzey İtalya'da vakalardaki ani artış nedeniyle Mart ayında ertelendi. - Ludogorets'e karşı Inter Milan'ın Europa League maçı kapalı kapılar ardında oynanacak.

Çin sinemaları kapandı ve birçok gişe rekorları kıran filmin gösterimi ertelendi. Ülkedeki tema parkları da büyük zarar gördü ve Şanghay'daki Disneyland kapatıldı.

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