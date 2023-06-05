Corona virüs etkisi: Japonya'da gülümsemeyi unutanlar eğitim alıyor

"TEKRAR SAĞLIKLI ŞEKİLDE GÜLÜMSEMEK İSTİYORUM"

Gülümseme eğitimine katılan öğrencilerden Mariko Kanada, salgın süresince sürekli maske kullandığı için gülüşüne önem vermediğini ve sağlıklı bir şekilde tekrar gülümsemeyi hatırlamak için eğitime katıldığını söyledi. Tamaki Sato ise, katıldığı eğitimde yanak ve göz bölgesindeki kasları doğru hareket ettirmeyi ve sağlıklı şekilde gülümsemeyi öğrendiğini ifade etti. Bir başka katılımcı Yuga Sanpei de "Böyle bir eğitimin varlığından haberdar olunca, mutlaka katılmam gerektiğini düşündüm" şeklinde konuştu.