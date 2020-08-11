Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Wat Klong Toey Anaokulu 250 anaokulu öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına başladı. Corona virüs önlemleriyle açılan okulda sosyal mesafeye büyük titizlikle dikkat ediliyor. Çocuklar şeffaf brandayla örtülen kutularda tek başına oyun oynuyor.
(Fotoğraflar: Getty Images)
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ntv.com.tr 11.08.2020 - 10:25
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Wat Klong Toey Anaokulu corona virüs pandemisi nedniyle Mart ortasında ara verilen eğitim-öğretim hayatına yeniden başladı.
Temmuz başında ders başı yapan 250 anaokulu öğrencisi için okulda geniş çaplı önlemler alındı.
Sosyal mesafeye dikkat etmek için sıraların arasına şeffaf paravan gerildi. Ayrıca okulda maske takmak da zorunlu.
Anaokulundaki oyun alanları ise çocuklar için yeniden tasarlandı.
Aralıklarla yerleştirilen şeffaf kutular çerisinde çocuklar tek başına oyun oynuyor.
Okul müdürü Chuchart Thiengtham, yaptığı açıklamada 5 bin öğrencinin okul açılmadan 2 hafta önce karantinaya girdiğini belirterek okul içerisinde yapılan bazı aktivetlerde maskenin yanı sıra yüz siperliğinin de zorunlu olduğunu ifade etti.
İşte 'yeni normal' kurallara göre açılan Bangkok'taki Wat Klong Toey Anaokulu'ndan kareler...
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