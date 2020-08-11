Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu

Sosyal mesafeye dikkat etmek için sıraların arasına şeffaf paravan gerildi. Ayrıca okulda maske takmak da zorunlu.

Okul müdürü Chuchart Thiengtham, yaptığı açıklamada 5 bin öğrencinin okul açılmadan 2 hafta önce karantinaya girdiğini belirterek okul içerisinde yapılan bazı aktivetlerde maskenin yanı sıra yüz siperliğinin de zorunlu olduğunu ifade etti.