Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Wat Klong Toey Anaokulu 250 anaokulu öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına başladı. Corona virüs önlemleriyle açılan okulda sosyal mesafeye büyük titizlikle dikkat ediliyor. Çocuklar şeffaf brandayla örtülen kutularda tek başına oyun oynuyor.
(Fotoğraflar: Getty Images)

ntv.com.tr 11.08.2020 - 10:25

Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 1
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Wat Klong Toey Anaokulu corona virüs pandemisi nedniyle Mart ortasında ara verilen eğitim-öğretim hayatına yeniden başladı.
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 2
Temmuz başında ders başı yapan 250 anaokulu öğrencisi için okulda geniş çaplı önlemler alındı.
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 3
Sosyal mesafeye dikkat etmek için sıraların arasına şeffaf paravan gerildi. Ayrıca okulda maske takmak da zorunlu.
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 4
Anaokulundaki oyun alanları ise çocuklar için yeniden tasarlandı.
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 5
Aralıklarla yerleştirilen şeffaf kutular çerisinde çocuklar tek başına oyun oynuyor.
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 6
Okul müdürü Chuchart Thiengtham, yaptığı açıklamada 5 bin öğrencinin okul açılmadan 2 hafta önce karantinaya girdiğini belirterek okul içerisinde yapılan bazı aktivetlerde maskenin yanı sıra yüz siperliğinin de zorunlu olduğunu ifade etti.
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 7
İşte 'yeni normal' kurallara göre açılan Bangkok'taki Wat Klong Toey Anaokulu'ndan kareler...
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 8
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 9
Corona virüs etkisi: Tayland'da sosyal mesafeli anaokulu - 10

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