Corona virüs hangi ülkelerde hızla yayılıyor?

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 9 bin 851 oldu. Son 24 saatte 273 kişi yaşamını yitirirken, Covid-19'dan can kaybı 6 bin 348'e ulaştı. Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bin 500'e yakın kişi virüsten hayatını kaybederken, Meksika'da ölü sayısı 816 oldu.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.06.2020 - 10:56

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 348'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 851 vaka kayda geçerken bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenlerle toplam vaka sayısı 226 bin 770'e çıktı. Hindistan'da bugüne kadar yeni tip coronavirüse yakalanan 109 bin 462 kişi iyileşti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

FİLİPİNLER'DE 634 YENİ VAKA Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 24 saatte 634 Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.



Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte yeni tip coronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 984'e yükseldi.

Ülkede, bir günde tespit edilen 634 yeni Covid-19 vakası ile toplam vaka sayısı 20 bin 382'ye çıktı. Filipinler'de şimdiye kadar Covid-19 bulaşan 4 bin 248 kişi de iyileşti.

BREZİLYA'DA BİN 500'E YAKIN ÖLÜM Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi hayatını kaybetti.



Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1473 artarak 34 bin 21’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 30 bin 925 artışla 614 bin 941’e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 816 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi. Ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 442 artışla 105 bin 680’e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

ÇİN'DE 5, GÜNEY KORE'DE 39 YENİ COVID-19 VAKASI Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 5, Güney Kore'de 39 vaka tespit edildi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 5 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 83 bin 27 olarak kaydedildi.



Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 327 kişi de iyileşti.

GÜNEY KORE'DE 39 YENİ VAKA Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.



Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısının 11 bin 668'e yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 506 kişi iyileşirken, 889 aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE 6 MİLYON 700'DEN FAZLA VAKA Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 702 bin 835’e ulaştı.





genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 57 bin 235 aktif enfekte vaka bulunuyor. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 393 bin 224 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 252 bin 376 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 57 bin 235 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 924 bin 51 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 110 bin 173 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (615 bin 870), Rusya (441 bin 108), İspanya (287 bin 740), İngiltere (281 bin 661), İtalya (234 bin 13), Hindistan (226 bin 770), Almanya (184 bin 923), Peru (183 bin 198), Türkiye (167 bin 410), İran (164 bin 270), Fransa (152 bin 444), Şili (118 bin 292), Meksika (105 bin 680), Kanada (93 bin 726), Suudi Arabistan (93 bin 157), Pakistan (89 bin 249), Çin (83 bin 27), Katar (63 bin 741), Belçika (58 bin 767) ve Bangladeş (57 bin 563).”