Corona virüs hastası çift yoğun bakımda 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı

ntv.com.tr 15.04.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 15:36
İtalya’nın doğusundaki Marche bölgesinde yer alan Murri Hastanesi’nde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Sandra ve 73 yaşındaki eşi Giancarlo, 50. evlilik yıl dönümlerini sıradışı bir şekilde kutladı.
Çiftle birlikte çalışan rehabilitasyon hemşiresi Roberta Ferretti hastalarına ve iş arkadaşlarına moral sağlaması amacıyla kutlmayı planladı. Ferretti ekip arkadaşlarıyla birlikte pastayı hazırladı ve çiftin yataklarını el ele tutuşacak kadar yakınlaştırdı.
Daha sonra, hastane personeli tarafında çiftin Gianluca ve Andrea adındaki çocuklarına kutlamanın bir fotoğrafı gönderildi.
Yaşlı çiftin çocukları, ise çalışanlara teşekkür ederek, “Harika bir hediye aldık. Ebeveynlerimiz birlikte olmak için doğmuşlar. Onlar eski moda bir çift, artık var olmayanlardan..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflarda, çifti çevreleyen ve elleri ile kalp yapan tam koruyucu giysiler içindeki hastane personeli görünüyor.
Yerel basında çıkan haberlerde, çiftin artık corona virüsten kurtulduğu ve birlikte taburcu edileceği belirtildi.
Öte yandan, yeni tip corona virüs vakalarındaki artışın düşüşe geçtiği İtalya’da şu ana kadar 162 bin 488 vaka ve 21 bin 67 ölüm bildirildi.