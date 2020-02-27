Corona virüs iki ülkeye daha sıçradı (Corona virüste son durum)

Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Danimarka'da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Son verilere göre dünya genelinde 82 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 798'e yükseldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire virüsle mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti. Virüsün yayıldığı ülke ve bölgelerin sayısı ise 40'ı geçti. Corona virüsün yayıldığı son ülkeler Danimarka ve Estonya oldu. Komşumuz Gürcistan'la birlikte Pakistan, Norveç, Romanya ve Kuzey Makedonya'ya da virüs sıçramıştı. İngiliz medyasının yayınladığı hükümet raporuna göre salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir.

Abone ol Paylaş







Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 09:39

Danimarka'da ilk corona virüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya'nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen bir kişi olduğu belirtiliyor. Estonya da ülkedeki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu.

TÜRKİYE VİRÜS KUŞATMASINDA İran başta olmak üzere Türkiye'nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan'dan yeni Corona virüs vaka haberleri geliyor.

Gürcistan'da Bakan Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk Corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Covid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Covid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.

GÜRCİSTAN VE 4 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ Gürcistan'ın yanı sıra, Norveç, Pakistan, Estonya Romanya ve Kuzey Makedonya'da da ilk kez yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları görüldüğü bildirildi. Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti. Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında." ifadesini kullandı.





"PANİĞE GEREK YOK" Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında Corona virüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Covid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. "Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Romanya Sağlık Bakanı, Gorj kentinde virüs tespit edilen kişinin, bir İtalyan vatandaşıyla doğrudan temas halinde olduğunu açıkladı.



Norveçli yetkililer ise virüslü hastanın geçen hafta Çin'den döndüğü ve testlerin pozitif çıkmasının ardından evde izole edildiğini açıkladı.

FRANSA'DA İKİNCİ ÖLÜM Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Toplam vaka sayısı 18'e çıktı. Hayatını kaybeden ikinci kişinin 60 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu ve daha önce virüs görülen hiçbir yerde bulunmadığı açıklandı.

İNGİLİZ BASININA SIZAN RAPOR İngiliz medyasında yer alan hükümetin raporuna dayandırılan haberlere göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir. 'Covid-19 Reasonable Worst Case Scenario' adlı raporda salgının pandemiye dönüşmesi halinde İngiltere'nin yüzde 80'ine bulaşacağı ve 500 bin can alabileceği belirtiliyor.

ÇİN'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 744 Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 744'e çıktı. Tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 497'ye ulaştı.

40'TAN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE SIÇRADI 40'ın üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüsü nedeniyle dünyada 2 bin 798 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 82 bin 152 oldu.

YUNANİSTAN'DA İLK VAKA Corona virüsünün uğradığı ülkelerden biri de Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sağlık Bakanlığı ülkede bir kişide corona virüs vakası görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı.

İTALYA'DA 12 ÖLÜ İtalya’da yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Corona virüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı. İtalya genelinde corona virüsü vaka sayısı da 357'ye yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı. Virüsün ilk kez ikisi 10, diğerleri 4 ve 15 yaşındaki dört çocuğa bulaştığı açıklandı.

WUHANLI HEMŞİRELERDEN YARDIM ÇAĞRISI Corona virüsünün ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde sağlık çalışanları gece gündüz aralıksız mesai yapıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın, tıp dergisi The Lancet'de yayımlanan mektuplarında ruhsal ve fiziksel yorgunluklarından bahsederek, yardım talebinde bulundu. Mektuplarında, Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla ocak ayında Wuhan'a geldiklerini anlatan hemşireler, "Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanlarının Çin'e gelerek bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Wuhan'daki koşullar ve ortamın düşündüklerinden çok daha zor olduğunu dile getiren 2 hemşire, önlük, N95 maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven gibi ekipmanlarda eksiklerinin olduğunu belirtti.

Mektupta, sağlık çalışanlarının uzun saatler bir şey yiyemediğini, bazılarının bu nedenle bayıldığını dile getiren hemşireler, "İşimizde iyi olsak da biz de insanız. Diğer herkes gibi bazen çaresiz hissediyoruz. Kaygı ve korkularımız var. Burada ne kadar süre kalacağımızı bilmiyoruz ve büyük risk altındayız." şeklinde durum değerlendirmesi yaptı.

Wuhanlı hemşireler geçen ayın başında hstalarıyla daha çok ilgilenmek için saçlarını kesmişti.

ALMAN ORDUSUNDA VİRÜS PANİĞİ Alman Bild gazetesi, Alman ordusunda da corona virüsü paniği yaşandığını duyurdu. Almanya'nın Göppingen kentinde bir kişi corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 47 yaşındaki bir kişi corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kişiye virüsün bir asker aracılığıyla bulaştığı iddia ediliyor. Asker virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bir askerin corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılması sonrası Almanya'nın Köln kentindeki askeri üsün kapıları kapatılarak, karantinaya alındı.

VİRÜS YENİ BİR KITAYA DA YAYILDI Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bir kişide corona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.

Brezilya Hükümeti, Sao Paulo'daki hastanede İtalya'dan gelen 61 yaşındaki bir kişide corona virüsünün saptandığı aktarıldı.

İLK AŞI TEST EDİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu corona virüsü aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.

İnsanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüslerinden biri olan yeni tip corona virüsü (COVID-19)’un genom dizilimi 3 ay önce keşfedilmişti. Açıklamanın ardından biyoteknoloji şirketinin hisseleri yükselirken, gönderilen aşı kitiinin ABD Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Departmanı araştırmacıları tarafından kademeli olarak test edileceği belirtildi.

Aşı, virüsün yüzeyindeki proteini, insan hücrelerini istila etmesine ve enfekte etmesine izin vermeyecek şekilde hedeflemek için tasarlandığı açıklandı.

İYİLEŞENLER YENİDEN HASTALANIYOR Caixin gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaletinde Kovid-19’a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı.



Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Song Tie söz konusu kişilerde yapılan testlerin pozitif çıkmasının bu kişilerin virüs taşıyor olabileceğini gösterdiğini, bu kişilerin neden ve nasıl tekrar virüse yakalandıklarının bilinmediğini kaydetti. Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiğini belirtmiş ancak bu kişilerin tekrar hastalanmamak için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etmişti.



Can, "Antikorlar, uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ: PANİĞE GEREK YOK Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan'da başlayan krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı. DSÖ'nün Avrupa Yöneticisi Hans Kluge, "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu. Kluge hastalığa yakalanan her beş kişiden dördünün hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.



Roma'da düzenlenen konferansta konuşan Hans Kluge vakaların yüzde 96'sının Çin'de görüldüğünü belirtip ölüm oranının yüzde 1 olduğuna dikkat çekti.



DSÖ salgının ilk günlerinde Çin hükümetine önlemler konusunda güvendikleri açıklamasını yapmıştı.

"18 AYI BULABİLİR" Daily Mail gazetesine açıklama yapan bir yetkili, aşının çok hızlı bir şekilde geliştirildiğini, insan kullanımı için güvenli olmasına rağmen, ilk enjeksiyonun yapılabilmesinin 18 ayı bulubileceğini aktardı.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.



Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen corona virüsü vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.



Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Covid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ İran Sağlık Bakanlığı ülkede görülen corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. Bakanlık 44 kişide daha corona virüsünün tespit edildiğini aktardı.