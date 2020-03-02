Corona virüs iki ülkeye daha sıçradı (Corona virüste son durum)

İTALYA 41 ÖLÜM, AVRUPA'DA ARTIŞ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da coronav irüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, corona virüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti.



Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi. Covid-19 vaka sayısı İspanya'da 115'e yükselirken, İspanya'nın komşuları Portekiz ve Andorra'da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya'daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.



İngiltere'deki vaka sayısı, İskoçya'dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre'de bu sayı 28'e ulaştı. İtalya'nın kuzey komşularından Avusturya'da da sağlık bakanlığı yetkilisi Brigitte Zarfi, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Avusturya Hava Yollarının da İtalya'ya uçuşlarının yüzde 40'ını iptal ettiği belirtildi.