Corona virüs Irak'ta ilk kez can aldı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 04.03.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 11:20
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.
Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 983. Ölümlerden 2'si, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşandı. Salgın İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişinin canını aldı.
Çin'de salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının 37’si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde oldu.
Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432’ye gerilerken, Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856’ya yükseldi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı.
Daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.
İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Amazon'un merkezinin bulunduğu Seattle ofisinde bir çalışanın Corona virüs taşıdığı kesinleşti. Amazon virüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplantıların çoğunu erteledi, iş görüşmelerini dijital yollarla yapma kararı aldı.
İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 502'Ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi.
Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 vaka daha tespit edilmesiyle yeni tip corona virüs taşıyanların sayısının 204'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Morbihan bölgesinde 92 yaşında bir hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi. Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 196 olduğu kaydedildi. İsviçre'de de 26 kantonun 13'ünde virüs tespit edilirken, toplam teyitli vaka sayısı 55'e ulaştı. Aargau kantonundaki bir anaokulunda 44 öğrenci ve 8 öğretmen karantinaya alındı. Ülkedeki futbol maçları da ertelendi.
İspanya'da da dün 114 olan Covid-19 vaka sayısı bugün 150'ye yükselirken, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Madrid özerk yönetimi 46 vaka ile İspanya'da Covid-19'dan etkilenen bölgelerin başında yer alırken, ülke genelinde 14 özerk bölgede virüsün bulaştığı hastalar olduğu bildirildi. Hükümet yetkilileri, ek önlem almayı gerektiren bir durum söz konusu olmadığını, gelişmelere göre hareket edeceklerini açıkladı.
Öte yandan, İspanya'da mart ayında Avrupa düzeyinde oynanması gereken bazı basketbol ve futbol karşılaşmalarının da seyircisiz olması kararı alındı. Buna göre basketbolda 5 Mart'taki THY Euroleague'de Valencia Basket-Olimpia Milan, 19 Mart'taki Girona-Venezia, futbolda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart'taki Valencia-Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Mart'taki Getafe-Inter maçları boş tribünlere oynanacak.
Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi. İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.
İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2336'ya yükseldi.
İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi.
Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi. Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.
Öte yandan ülkede virüsün yayılmasını engellemek için 54 bin tutukluya ev izni verildiği duyuruldu.HABERİN DETAYLARI
Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Güney Kore 4 bin 812, İtalya 2 bin 36, İran bin 501, Japonya 980, Fransa 191, Almanya 157, İspanya 119, Singapur 108, ABD 102, Kuveyt 56, Bahreyn 47, Tayland 43, İsviçre 42, İngiltere 51, Avustralya 41, Malezya 29, Kanada 27, Norveç 25, Irak 21, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avusturya 18, Hollanda 18, Vietnam 16, İsveç 15, Lübnan 10, İsrail 10, Belçika 8, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Hindistan 6, Rusya 6, Cezayir 5, Meksika 5, Pakistan 5, Danimarka 4, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Çekya 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Katar 3, İzlanda 3, Brezilya 2, Belarus 2, Endonezya 2, Mısır 2, Portekiz 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Estonya 1, İrlanda 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, Ukrayna 1, San Marino 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1, Sri Lanka 1, Tunus 1."
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock İngiltere'de corona virüs vaka sayısının 51'e yükseldiği bildirdi.
ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip Corona virüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi. ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.
İtalya'da ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Corona virüs salgınının sıçradığı son ülkeler Şili ve Arjantin oldu.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Covid-19'a rastlandığını duyurdu.
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia da ülkesinde ilk corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Garcia, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.