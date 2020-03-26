Corona virüs İspanya'yı 3 haftada nasıl dize getirdi?

MUSTAFA KARAKUŞ/ntv.com.tr

Çin, İtalya ve İran corona virüs (Covid-19) önlemlerini artırarak, kentleri karantina altına alırken Avrupa'nın güney ülkesi İspanya'da 7 Mart'da ülke genelinde Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için yüzbinlerce insan sokaklara akın etti. Yine aynı günlerde ülkedeki aşırı sağcı Vox partisi başkent Madrid'de protesto gösterisi yapmak için 9 bin kişiyi bir araya topladı.



Ülke genelinde bütün bunlar yaşanırken, İspanya'nın kuzeyinde La Rioja bölgesinde yetkililer zor kararlar almak için çaba harcıyordu. İspanya'nın Bask bölgesinde corona virüs vakaları görülmüş ve yetkililer tedbir almak için Haro isimli küçük bir kasabayı karantina altına almıştı. İspanya genelinde 430 corona virüsü vakası vardı ve bu vakaların 60'ı toplu olarak bir cenaze törenine katıldıkları için Haro kasabası karantinaya alınmıştı.



CORONA VİRÜS VAKALARININ YÜZDE 14'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI



Ülke genelinde önlem almakta geç kalan İspanya bugün itibariyle 49 bin 500 virüs vakasıyla dünya genelinde 4'üncü olurken, 3 bin 647 ölümle Çin'i geçerek, İtalya'nın ardından ikinciliğe yükseldi. İspanyol hükümeti hastane ve sağlık çalışanlarına yeterli tıbbi ve koruyucu malzeme sağlamamakla suçlanıyor. Maske, koruyu elbise gibi tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle corona virüs vakalarının yüzde 14'ü sağlık çalışanlarından oluşuyor.



Başkent Madrid'in en büyük buz pisti, morga dönüştürülürken, ülkenin en büyük konferans salonu hastaneye çevrildi. Bütün bunlar olurken, İspanya genelinde baharın da gelmesiyle birlikte insanlar günlük yaşamlarından taviz vermeyerek, kafeleri, barları, restoranları doldurmaya devam etti. Piknik yapmak için parklarda toplandılar.