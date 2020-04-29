Corona virüs karantinası balinaların şarkılarını “özgür”leştiriyor

"ONLARI DEİNLEME FIRSATIMIZ VAR"

Cornell Üniversitesi’nde çalışan ve Alaska'nın kambur balinalarını inceleyen sualtı akustiği uzmanı Michelle Fournet, `` Bir gerçekle karşı karşıyayız. Balinaları dinleme fırsatımız var ve bu dinleme fırsatı hayatımızda tekrar ortaya çıkmayacak. Okyanusların son kez sessizleştiği 9/11 terörist saldırılarının ardından deniz taşımacılığındaki düşüş, balinaların gemilere tepki göstermek için çıkardığı sesin kronik strese bağlı olduğunu gösterdi. Sessiz bir okyanusu hiç görmemiş bir nesil kambur balina var. Covid-19 krizi olmasaydı, yılın şimdiki zamanı Güneydoğu Alaska'da kruvaziyer sezonunun başlangıcı olacaktı. Ancak bunun balinalar için daha fazla ve daha karmaşık bir konuşma yapma fırsatı olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.