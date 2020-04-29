Corona virüs karantinası balinaların şarkılarını “özgür”leştiriyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tüm dünyada uygulanan karantina uygulamaları nedeniyle deniz trafiği büyük ölçüde azaldı. Kanada’da yapılan araştırmaya göre uzmanlar okyanuslarda insan gürültülerinin azalmasıyla balina ve yunuslardaki stres oranının düştüğünü ve onların çıkardığı sesi değiştirebileceğini açıkladı. Önceki çalışmalarda, balinaların gemilerden gelen gürültüye tepki olarak şarkılarını değiştirdiği ortaya konulmuştu.

ntv.com.tr 29.04.2020 - 15:41

200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) krizi nedeniyle hava ve okyanus trafiği büyük ölçüde azaldı.

Kanada’da yer alan Dalhousie Üniversitesi’nden oşinograf (okyanus bilimcisi) David Barclay, Vancouver limanı yakınlarındaki iki tesiste kaydedilen su altı ses kayıtlarını analiz etti.

DENİZLERDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DÜŞTÜ

Guardian’da konuşan Profesör Barclay, “Genel olarak, belli frekanstaki su altı gürültüsünün deniz memelileri üzerinde etkileri olduğunu biliyoruz. Birinci tesiste, 1 Ocak'tan 1 Nisan'a kadar olan sürede gürültü miktarı yaklaşık beş desibel düştü.

Derinliğin 3 kilometreye ulaştığı ve en yakın nakliye yolundan 60 kilometre uzaklıkta bulunan ikinci tesiste ise haftalık ses seviyesi yaklaşık 1,5 desibel düştü.

Profesör Barclay, “Bu durum  bize gürültüdeki azalmanın gözlemlenebileceği ölçek hakkında bir fikir veriyor” açıklamasını yaptı.

"ONLARI DEİNLEME FIRSATIMIZ VAR"

Cornell Üniversitesi’nde çalışan ve Alaska'nın kambur balinalarını inceleyen sualtı akustiği uzmanı Michelle Fournet, `` Bir gerçekle karşı karşıyayız. Balinaları dinleme fırsatımız var ve bu dinleme fırsatı hayatımızda tekrar ortaya çıkmayacak. Okyanusların son kez sessizleştiği 9/11 terörist saldırılarının ardından deniz taşımacılığındaki düşüş, balinaların gemilere tepki göstermek için çıkardığı sesin  kronik strese bağlı olduğunu gösterdi. Sessiz bir okyanusu hiç görmemiş bir nesil kambur balina var. Covid-19 krizi olmasaydı, yılın şimdiki zamanı Güneydoğu Alaska'da kruvaziyer sezonunun başlangıcı olacaktı. Ancak bunun balinalar için daha fazla ve daha karmaşık bir konuşma yapma fırsatı olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER