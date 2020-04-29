Corona virüs karantinası balinaların şarkılarını “özgür”leştiriyor

ntv.com.tr 29.04.2020 - 15:41
200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) krizi nedeniyle hava ve okyanus trafiği büyük ölçüde azaldı.
Kanada’da yer alan Dalhousie Üniversitesi’nden oşinograf (okyanus bilimcisi) David Barclay, Vancouver limanı yakınlarındaki iki tesiste kaydedilen su altı ses kayıtlarını analiz etti.
Guardian’da konuşan Profesör Barclay, “Genel olarak, belli frekanstaki su altı gürültüsünün deniz memelileri üzerinde etkileri olduğunu biliyoruz. Birinci tesiste, 1 Ocak'tan 1 Nisan'a kadar olan sürede gürültü miktarı yaklaşık beş desibel düştü.
Derinliğin 3 kilometreye ulaştığı ve en yakın nakliye yolundan 60 kilometre uzaklıkta bulunan ikinci tesiste ise haftalık ses seviyesi yaklaşık 1,5 desibel düştü.
Profesör Barclay, “Bu durum bize gürültüdeki azalmanın gözlemlenebileceği ölçek hakkında bir fikir veriyor” açıklamasını yaptı.
Cornell Üniversitesi’nde çalışan ve Alaska'nın kambur balinalarını inceleyen sualtı akustiği uzmanı Michelle Fournet, `` Bir gerçekle karşı karşıyayız. Balinaları dinleme fırsatımız var ve bu dinleme fırsatı hayatımızda tekrar ortaya çıkmayacak. Okyanusların son kez sessizleştiği 9/11 terörist saldırılarının ardından deniz taşımacılığındaki düşüş, balinaların gemilere tepki göstermek için çıkardığı sesin kronik strese bağlı olduğunu gösterdi. Sessiz bir okyanusu hiç görmemiş bir nesil kambur balina var. Covid-19 krizi olmasaydı, yılın şimdiki zamanı Güneydoğu Alaska'da kruvaziyer sezonunun başlangıcı olacaktı. Ancak bunun balinalar için daha fazla ve daha karmaşık bir konuşma yapma fırsatı olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.