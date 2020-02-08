Corona virüs kurbanları SARS'ı geçti

Can kayıpları, SARS nedeniyle ölenlerin sayısını geçmiş durumda.
İstatistikler yeni corona virüsün mevsimsel virüsten ve SARS'tan daha çok can aldığını ancak Sars ve Mers kadar öldürücü olmadığını gösteriyor.
SARS salgınında ölüm oranı yüzde 10, Mers salgınında yüzde 35, yeni corona virüste ise yüzde 2.
Ülke genelinde son 24 saatte 88 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
Bugüne kadar can kayıplarının 699’u corona virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi.
Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.
Öte yandan Wuhan'da yaşayan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı da salgında öldü.
Bu arada, Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.
Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.
Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor.
Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor.
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Vahşi Yaşam Fonu’nun aktardığına göre pangolin ya da pullu karıncayiyen, sadece Asya ve Afrika'da bulunan ve büyüklüğü 30 ile 100 cm arasında olan bir hayvan türü. Uluslarası yasalarla avlanması ve ticareti yasaklanmış olduğu halde, halen Asya’da en çok kaçak satışı yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor.
Çin ve bazı ülkelerde pangolinin etinin çok lezzetli olması ve geleneksel ilaçlarda kullanımı onun denetlenmeden ve kaçak yollara satışına neden oluyor.
Üniversite konuyla ilgili yaptığı açıklamada, corona virüsünün “Yapılan bu keşif salgını önlemek ve virüs kaynağının kontrolü için çok önemli bir buluş” ifadelerini kullandı.
Çin anakarasında 636 kişinin hayatını kaybetmesine ve 31,207 kişinin hastalanmasına neden olan virüsün Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkmıştı. Corona virüsünün kaynağının Wuhan’daki bir hayvan pazarı olduğu düşünüyor. Daha önce sağlık uzmanları virüsün yarasalardan ve yılanlardan insanlara geçmiş olabileceğini düşündüklerini söylemişlerdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakaları artıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüsü nedeniyle can kaybı 638’e çıktı, virüsten etkilenen kişi sayısı 31,535'e yükseldi. 25'in üzerinde ülkede görülen virüs en son Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldü.
Fransa'da, ölümlere neden olan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) vaka sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, ülkede 5 kişide daha corona virüs tespit edildiğini belirtti.