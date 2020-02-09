Corona virüs kurbanları SARS'ı geçti (İsmi 'yeni corona virüsü zatüressi' oldu)

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e ulaştı. Can kayıpları, SARS nedeniyle ölenlerin sayısını geçmiş durumda. Ölenler arasına ilk kez bir Amerikan vatandaşı da eklendi. Ulusal Sağlık Komisyonu, corona virüsünün yeni ismini "yeni corona virüsü zatürresi” olarak duyurdu.

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 09.02.2020 - 09:28





YENİ CORONA VİRÜSÜ ZATÜRRESİ Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni corona virüsü zatürresi” (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 813’e ulaştı. Vaka sayısı 34 bini geçti. Çin dışında 27 ülkede 320 kişiye bulaşan virüs nedeniyle iki yolcu gemisi karantina altında.

Can kayıpları, SARS nedeniyle ölenlerin sayısını geçmiş durumda. İstatistikler yeni corona virüsün mevsimsel virüsten ve SARS'tan daha çok can aldığını ancak Sars ve Mers kadar öldürücü olmadığını gösteriyor. SARS salgınında ölüm oranı yüzde 10, Mers salgınında yüzde 35, yeni corona virüste ise yüzde 2.

SON 24 SAATTE 88 CAN KAYBI Ülke genelinde son 24 saatte 88 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar can kayıplarının 699’u corona virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti. Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Öte yandan Wuhan'da yaşayan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı da salgında öldü.

PEKİN’DE MASKE TAKMAYANA GÖZALTI GELİYOR Bu arada, Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı. Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor. Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor. Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vahşi Yaşam Fonu’nun aktardığına göre pangolin ya da pullu karıncayiyen, sadece Asya ve Afrika'da bulunan ve büyüklüğü 30 ile 100 cm arasında olan bir hayvan türü. Uluslarası yasalarla avlanması ve ticareti yasaklanmış olduğu halde, halen Asya’da en çok kaçak satışı yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor.

Çin ve bazı ülkelerde pangolinin etinin çok lezzetli olması ve geleneksel ilaçlarda kullanımı onun denetlenmeden ve kaçak yollara satışına neden oluyor.

Güney Çin Tarım Üniversitesi (South China Agricultural University), yaptığı son araştırmada uluslarası bir salgına dönüşen ve 638 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün kaynağının bir pangolin olabileceğini bildirdi.

Üniversite konuyla ilgili yaptığı açıklamada, corona virüsünün “Yapılan bu keşif salgını önlemek ve virüs kaynağının kontrolü için çok önemli bir buluş” ifadelerini kullandı.

Çin anakarasında 636 kişinin hayatını kaybetmesine ve 31,207 kişinin hastalanmasına neden olan virüsün Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkmıştı. Corona virüsünün kaynağının Wuhan’daki bir hayvan pazarı olduğu düşünüyor. Daha önce sağlık uzmanları virüsün yarasalardan ve yılanlardan insanlara geçmiş olabileceğini düşündüklerini söylemişlerdi.

JAPONYA'DA KARANTİNA ALTINDAKİ GEMİDE VAKA SAYISI 64'E YÜKSELDİ Diğer taraftan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 722'ye Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 724’e çıktı.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 34 bin 945’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26'ya, Makau’da 10’a çıktı.

VİRÜS 28 ÜLKEYE SIÇRADI Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakaları artıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüsü nedeniyle can kaybı 638’e çıktı, virüsten etkilenen kişi sayısı 31,535'e yükseldi. 25'in üzerinde ülkede görülen virüs en son Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüldü. İNTERAKTİF HARİTA

FRANSA'DA 11. CORONA VİRÜS VAKASI Fransa'da, ölümlere neden olan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) vaka sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, ülkede 5 kişide daha corona virüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin çocuk olduğunu ifade eden Buzyn, corona virüse yakalananlardan birinin İngiliz vatandaşı olduğunu, Singapur'dan 24 Ocak'ta ülkeye geldiğini ve diğer kişilere bulaştırdığını söyledi. Daha önce yapılan açıklamalarda ülkede 6 kişide corona virüs görüldüğü belirtilmişti.

SALGIN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKEN DOKTOR ÖLDÜ Çin'de yeni tip corona virüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken doktor Li Wenliang da, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip corona virüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip corona virüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip corona virüs taşıdığı açıklanmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN VEFAT MESAJI Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

YENİ TİP CORONA VİRÜSE ÇARE ARANIYOR Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de ve Hong Kong'da bir kişi yeni tip corona virüsten yaşamını yitirmişti.