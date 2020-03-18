Corona virüs neden İtalya'yı vurdu

Corona virüsün Çin'den sonra en fazla can aldığı ülke İtalya oldu. 'Neden İtalya' sorusuna uzmanlar birçok farklı yanıt veriyor ancak öne çıkan sebeplerin başında İtalya'nın yaşlı nüfusunun fazla olması geliyor. İtalya dünyanın en yaşlı ikinci ülkesi. Öte yandan İtalya'da diğer gelişmiş ülkelere nazaran gençler ve yaşlılar iç içe yaşıyor. Bu durumun hastalığın yayılma hızını artırdığı belirtiliyor. Son olarak ilk vaka Şubat ortasında tespit edilmişti ancak virüsün en az bir ay önceden ülkeye geldiği ve fark edilmeden dolaştığı düşünülüyor.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 12:20 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 12:35

Hazırlayan: Ahmet Bal

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da tespit edilen SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünya üzerinde günden güne derinleşen bir salgına dönüşmüş durumda. Salgın 162 ülke ve bölgeye yayılırken neredeyse 8 bin insanın ölmesine yol açtı.

Halihazırda tespit edilen vaka sayısı ise dünya genelinde 200 bine yaklaştı. Salgının merkezi olan Çinli yetkililerin açıklamaları ülkede Covid-19 salgınının kontrol altına alındığını gösteriyor.

Son verilere göre ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 13 olurken, 11 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan corona virüs Çin’de yavaşlarken dünyanın diğer bölgelerinde yayılmaya devam ediyor. Çin’in ardından salgının en etkili olduğu ülke ise İtalya. 

Ülkenin kuzeyinde bir ay önce tespit corona virüs, İtalya’da çoğunluğu yaşlı 2 bin 500’den fazla insanın ölümüne neden oldu.

Corona virüs salgınına ilişkin verilere bakıldığında İtalya’da her bir milyon insanın 521’i salgına yakalanmış durumda. Çin’de ise bu sayı 56. Yani nüfus yoğunluğuyla karşılaştırıldığında İtalya’da salgının daha yaygın olduğu görülüyor.

Salgının yayılmasını engellemek için hükümet yetkilileri 9 Mart tarihinde ülke genelinde karantina uygulamasına başladı. Böylece 60 milyon insanın yaşadığı İtalya tamamen karantina uygulayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

İTALYA DÜNYANIN EN YAŞLI İKİNCİ ÜLKESİ

Solunum yollarını etkileyen ve nefes darlığına neden olan corona virüste şimdiye kadar elde edilen verilere göre en riskli grup 60 ve üzerindeki yaşlı nüfus. Ülkenin yaş ortalaması 47.3, 65 yaş ve üzeri nüfus toplumun yüzde 23’ünü oluşturuyor.

İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 81. 

Öte yandan  dünyanın en yaşlı ülkesi Japonya'da ise salgın hem İtalya’da olduğu kadar yaygın değil hem ölüm oranı ülkeye göre daha düşük. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre bunun nedeni Tokyo yönetiminin hızlı bir şekilde geniş çaplı testlere ve sıkı seyahat kontrollerine başlaması. 

GENÇLER VE YAŞLILAR BİRLİKTE YAŞIYOR

Avrupa ve ABD’de yaşlılar için bakımevi uygulaması yaygınken İtalya’nın bu konuda da farklılaştığı belirtiliyor. 

Araştırmalara göre İtalya’da yaşlı nüfusun çoğunluğu ailesiyle yaşıyor. Bu insanların bakımları yakın çevresi tarafından sağlanıyor.

Salgının etki altına aldığı Lombardy bölgesinde de ülkenin geri kalanı gibi gençlerin, büyükleriyle beraber yaşadığı belirtiliyor. Bu etkileşim nedeniyle dışarıdaki hayata karışan genç nüfusun corona virüsün sessizce bölgede yayılmasına katkı sağladığı düşünülüyor.

YETERSİZ SAĞLIK SİSTEMİ

İtalya’da sağlık harcamalarına ayrılan para bütçenin yüzde 6,8’ini oluşturuyor. Bu oranın Avrupa’daki diğer ülkelerin altında olduğu belirtiliyor.

Time dergisine konuşan Lombardy bölgesinde yaşlılara yönelik bir sağlık birimde çalışan Lorenzo Casani, “Düzenli olarak yapılan kesintiler şimdiki asıl problem. Hazır değildik, insanlara bakacak yeterince doktorumuz yoktu ve bir pandemi için oluşturulmuş organize bir planımız yoktu” ifadelerini kullandı.

Lombardy’deki sağlık yetkilileri ülke ekonomisinin yüzde 20’sini sağlayan bölgede hiçbir hastanede boş yatak kalmadığını belirtiliyor.
Casani sağlık sisteminde yaşanan sorunları anlatırken; Kimin hayatta kalıp kimin kalmayacağına dair korkunç bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde yeterince yer yok. Kimin solunum cihazı alacağına kimse ihtiyaç duyduğu bakımı vereceğimize karar vermek zorunda kalıyoruz.

VİRÜS ÇOK GEÇ TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar İtalya'da virüsün geç tespit edildiğini düşüyor. Ülkede corona vürüsü vakaları Şubat ayının ortasında görülmüştü ancak uzmanlara göre Covid-19 ülkeye tahmin edilenden çok daha önce geldi ve ülkede sessizce yayıldı.

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