Corona virüs nedeniyle Çin dışında üçüncü ölüm Fransa'da

Çin’de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 669’a yükselirken, vaka sayısı 70 bine yaklaştı. Avrupa'daki ilk ölüm vakası Fransa'da görüldü. Çin dışında corona virüsün en fazla görüldüğü yer ise Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisi. Gemideki corona virüsü vaka sayısı 355'e ulaştı. 3 Şubat'tan yana karantina altında tutulan gemiden tahliyeler başlıyor.

Çin dışında Corona virüsü vakasının en fazla görüldüğü yer, Japonya'nın Yokohama limanında demirleyen yolcu gemisi.

Japonya'da 4 Şubat'tan bu yana karantina altında bulunan gemide 3 bin 700 civarında insan bulunuyor. Şu ana kadar Covid-19 virüsü tespit edilen kişi sayısı 355'e yükseldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar bin 219 kişinin testinin yapıldığını, bunlardan 355'in Covid-19 tipi virüsü rastlandığını açıkladı.

Japonya'da 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemiden tahliyeler başlıyor.

ABD, gemide bulunan 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderdi. Gemide, isteyen Amerikan vatandaşlarının gemiyi terk edebileceği anonsu yapıldı. Limana 11 otobüs yanaştı. İzin verilecek kişilerin virüs belirtisi göstermemesi gerekiyor.

Kanada, Güney Kore, Hong Kong ve İtalya da vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu.

Yolcular ülkelerine döndüğünde de karantinaya alınacak.

Kanadalı yetkililer, Convid-19 virüsü tespit edilen vatandaşlarının ise, Japonya'daki karantina merkezlerinde tutulacağını belirtti.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 669'a yükseldi. Kesinleşen vaka sayısı 70 bine yaklaştı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419’a ulaştı.

FRANSA'DA ÇİNLİ TURİST ÖLDÜ Çin dışındaki üçüncü ölüm Fransa'da kayda geçti. 25 Ocak'tan beri karantinada tutulan 80 yaşında Çinli turist hayatını kaybetti.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 84’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde bu sayı 10 olarak belirlendi.

SON 24 SAATTE 142 CAN KAYBI Covid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Malezya hükümeti, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılma tehlikesine karşı Çin'den gelen kruvaziyerlerin ülke karasularına girişini yasakladı.

MALEZYA ÇİN'DEN GELEN KRUVAZİYERLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADI Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, 1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan Westerdam kruvaziyerinde bir yolcuya Covid-19 teşhisi konulmasının ardından bu kararı aldıklarını belirterek, "Hükümetimiz, Kovid-19'un yayılmasıyla mücadelede tedbirlerini sıkılaştırmayı sürdürecektir." dedi.

Geminin perşembe günü Kamboçya'ya demir atmasının ardından 145 yolcunun ülkelerine dönmek üzere Malezya'ya aktarmalı uçuşla geldiklerini aktaran Wan Azizah, "Yolculardan 137'si uçuşlarını gerçekleştirdi. Kalan 6 yolcu ise ülkelerine aktarma uçuşlarını bekliyor." ifadesini kullandı.

Wan Azizah, yapılan sağlık kontrolleri sonucu gemi yolcularında Covid-19'a rastlanmadığına da dikkati çekti.