Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor

ntv.com.tr 29.06.2020 - 09:20
İlk olarak 2019’un son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de alınan önlemlere yenileri eklendi.
Ülkenin Bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’un hafta sonuna denk gelmesi bir süredir ABD’nin gündemindeydi.
ABD’nin diğer yakasında bulunan California’da da benzer bir karar alındı. Vali Gavin Newsom, Los Angeles ve eyaletteki 6 yerleşkede barların kapatılması kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Teksas Valisi de benzer bir karar almıştı.