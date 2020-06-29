Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor

Corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler genişliyor. ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde hafta sonu tüm plajların kapatılmasına karar verildi.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 09:20

Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor - 1

İlk olarak 2019’un son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de alınan önlemlere yenileri eklendi. 

Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor - 2

Ülkenin Bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’un hafta sonuna denk gelmesi bir süredir ABD’nin gündemindeydi. 

Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor - 3
Zira her yıl yoğun katılımlı kutlamalara ev sahipliği yapan 4 Temmuz’da sosyal mesafe kuralının göz ardı edilebileceği belirtiliyordu.
Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor - 4
Konu ile ilgili ilk adımlar atıldı. ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde hafta sonu tüm plajların kapatılmasına karar verildi.
Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor - 5
Florida Valisi Carlos Gimenez'in imzaladığı acil durum kararnamesi kapsamında Miami’nin tüm plajları 3 – 7 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.
Corona virüs önlemi: Miami'nin tüm plajları kapatılıyor - 6

ABD’nin diğer yakasında bulunan California’da da benzer bir karar alındı. Vali Gavin Newsom, Los Angeles ve eyaletteki 6 yerleşkede barların kapatılması kararı aldı.  

Geçtiğimiz günlerde Teksas Valisi de benzer bir karar almıştı. 

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