Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler

BİNLERCE İNSAN TOPLANDI

Öte yandan, kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen AFP tarafından servis edilen fotoğraflar batıda yeni bir tartışma yarattı. Söz konusu fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor. Ziyaretçilerin su parkındaki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.