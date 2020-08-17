Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler

ntv.com.tr - AFP 17.08.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 13:32
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 22 milyona, ölü sayısı ise 775 bine yaklaştı. Bununla birlikte, salgının ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde hayat neredeyse normale döndü.
Kentte birçok yerde karantina uygulaması kaldırıldı ve sıcak havadan bulunan halk kentteki su parklarına ve havuzlara akın etmeye başladı.
Öte yandan, kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen AFP tarafından servis edilen fotoğraflar batıda yeni bir tartışma yarattı. Söz konusu fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor. Ziyaretçilerin su parkındaki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.