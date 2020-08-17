Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler

Tüm dünyayı etkisine alan corona virüs (Covid-19) pandemisinin ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde haftasonu havuzlar ve su parklarında yoğunluk yaşandı. Kentte hayat normale dönerken, bir eğlence merkezindeki gösteriyi izlemek isteyen insanların hiçbir koruyucu önlem almadan havuzda oluşturduğu balık istifi görüntüler tartışma konusu oldu.

ntv.com.tr - AFP 17.08.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 13:32

Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler - 1

WUHAN'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 22 milyona, ölü sayısı ise 775 bine yaklaştı. Bununla birlikte, salgının ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde hayat neredeyse normale döndü. 

Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler - 2

Kentte birçok yerde karantina uygulaması kaldırıldı ve sıcak havadan bulunan halk kentteki su parklarına ve havuzlara akın etmeye başladı.

Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler - 3

BİNLERCE İNSAN TOPLANDI

Öte yandan, kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen AFP tarafından servis edilen fotoğraflar batıda yeni bir tartışma yarattı. Söz konusu fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor. Ziyaretçilerin su parkındaki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.  

Corona virüs pandemisinin ortaya çıktığı Wuhan’dan şaşırtan kareler - 4

"ELEŞTİRİLMESİ GEREKEN ÇİNLİLER DEĞİL AVUSTRALYALILAR"

Ancak, The Australian Financial Review’in Çin muhabiri Micheal Smith, fotoğrafların yanlış anlaşıldığı için eleştirildiğini yazdı. Wuhan sakinlerinin çok zor günler yaşadığını aktaran ve salgının kentte durduğunu aktaran Smith,  “Çinlilerin sosyal mesafeden ve diğer önlemlerden uzak, iyi vakit geçirdiğini görmek harika. Asıl eleştirilmesi gereken Avustralyalılar. Melbourne'de karantina altına alınan insanların üzülmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüm " ifadelerini kullandı.

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