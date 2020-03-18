Corona virüs salgını ABD'deki 50 eyalete de yayıldı

AP - Reuters - Anadolu Ajansı 18.03.2020 - 02:46
De Blasio, düzenlediği basın toplantısında New York kentindeki corona virüs vakalarının sayısının 800'ü geçtiğini şöyledi.
New York sakinlerini evlerinde ya da bulundukları yerde kalmak için hazırlıklı olmaları konusunda uyaran de Blasio, 48 saat içinde bu konuda bir karar vereceklerini söyledi.
Salgın konusunda cep telefonlarına uyarı mesajları göndermeye başlayacaklarını belirten de Blasio, salgının gidişatından son derece endişeli olduklarını söyledi.
El dezenfektanı gibi ürünlere fahiş fiyat uygulanmaması konusunda da uyarıda bulunan de Blasio, kaydedilen 550 ihlale karşı 275 bin dolar para cezası kesildiğini ifade etti.
Bu arada New York Belediyesi, sağlık çalışanlarının çocukları için 100 acil çocuk bakım merkezi açacağını duyurdu.