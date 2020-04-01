Corona virüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor kayıplara karıştı

ntv.com.tr - Reuters 01.04.2020 - 14:05
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aralıkta Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınına dair meslektaktaşlarını ilk kez uyaran Dr. Ali Fen ortadan kayboldu.
Wuhanlı doktor, 'SARS corona virus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesi'ndeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Fotoğaf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.
Doktor Li, yetkililer tarafından 'çevrimiçi olarak gerçeğe aykırı bilgileri yasadışı bir şekilde yaydığı' için kınanmış, kısa bir süre sonra 34 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
CORONA VİRÜSÜNE İLK KEZ DİKKAT ÇEKEN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ