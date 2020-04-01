Corona virüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor kayıplara karıştı

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SERT BİR KINAMA" İLE KARŞILAŞTI

Wuhanlı doktor, 'SARS corona virus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesi'ndeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Fotoğaf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.



WUHANLI DOKTOR CORONA BASKISINI ANLATTI



