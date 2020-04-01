Corona virüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor kayıplara karıştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına dair diğer sağlık görevlilerini ilk uyaranlardan biri olan Wuhanlı doktor Ai Fen'in, Çin hükümetini eleştirdiği röportajının ardından kayıplara karıştığı belirtildi. Doktorun tutuklanmış olabileceği düşünülüyor.

ntv.com.tr - Reuters 01.04.2020 - 14:05

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aralıkta Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınına dair meslektaktaşlarını ilk kez uyaran Dr. Ali Fen ortadan kayboldu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SERT BİR KINAMA" İLE KARŞILAŞTI

Wuhanlı doktor,  'SARS corona virus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesi'ndeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemiş  son derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Fotoğaf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı.

WUHANLI DOKTOR CORONA BASKISINI ANLATTI

Doktor Li, yetkililer tarafından 'çevrimiçi olarak gerçeğe aykırı bilgileri yasadışı bir şekilde yaydığı' için kınanmış, kısa bir süre sonra 34 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

CORONA VİRÜSÜNE İLK KEZ DİKKAT ÇEKEN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Doktor Ai, Çinli bir dergiye, corona virüsün erken uyarılarını reddettiği için hastanenin yönetimini eleştiren bir röportaj verdi, ancak Avustralya’da yayımlanan uluslararası bir programın kendisiyle ilgili haber yayınlamasının ardından ortadan kayboldu.


AVUSTRALYA'DAKİ PROGRAMIN ARDINDAN KAYBOLDU

“60 Dakika Avustralya” isimli program doktorun Weibo hesabından yaptığı bir paylaşıma yer verdi. Ardından Ai’nin sosyal medya hesaplarındak hareket ortadan kayboldu ve kendisinden haber alınamadığı açıklandı.


TUTUKLANMIŞ OLABİLİR

Dünya çapında 872 bini aşkın insanı enfekte eden ve 43 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktorlardan Ai Fen’in gözaltında ya da tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

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