Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 30 bini aştı

ntv.com.tr 16.04.2020 - 17:46 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 17:53
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 780'e, vaka sayısı 2 milyon 89 bin 237'e ulaştı.
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 990'a yükseldi.
Ülkede dün can kaybı 2 bin 410 olarak duyurulmuştu.
Vaka ve ölü sayısındaki beş bine yaklaşan bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" corona virüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.
CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları corona virüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.
İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı.
Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı.
Japonya’da, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.
Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.
Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.