Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 30 bini aştı

ABD'DE CAN KAYBI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 990'a yükseldi.

Ülkede dün can kaybı 2 bin 410 olarak duyurulmuştu.

Vaka ve ölü sayısındaki beş bine yaklaşan bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" corona virüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.



CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları corona virüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.