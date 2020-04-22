Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 45 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, ölenlerin sayısı ise 177 bine ulaştı. Salgını atlatarak iyileşenlerin sayısı da 700 binin üzerine çıktı. İngiltere'de can kaybı 18 bini aştı. ABD'de ise 24 saatte 2 bin 701 can kaybı yaşandı.

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ntv.com.tr 22.04.2020 - 17:03

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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 565 bin 879'a ulaşırken, virüs nedeniyle 177 bin 789 kişi hayatını kaybetti. Salgını atlatanların sayısı da 700 binin üzerine çıktı.

ABD'DE 24 SAATTE 2 BİN 701 CAN KAYBI ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE 759 ÖLÜM İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100’e yükseldi.

İSPANYA'DA SON DURUM İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717'ye çıktı.

ÇİN'DE 30 G. KORE'DE 11 YENİ VAKA Corona virüs salgının ilk merkezi Çin'deki normalleşme devam ediyor. Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı. Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.



Son 4 gündür günlük yeni vaka sayısının 15'i geçmediği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 694'e, ölü sayısı da 237'ye yükseldi.

PAKİSTAN'DA ÖLÜMLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR Pakistan'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 209 oldu.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 533 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 749'a yükseldi.

BREZİLYA'DA 24 SAATTE 166 ÖLÜM Corona virüsle mücadele için büyük kavgaların yaşandığı Brezilya'da salgın yayılıyor. Ülkede son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 43 binin üzerine çıktı. Ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro corona virüs önlemlerine şiddetle karşı çıkıyor. Ancak geniş yetkilere sahip eyalet valileri salgının önüne geçebilmek için önemli tebirler alıyor.

SİNGAPUR'DA VAKALAR 10 BİNİ AŞTI Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1016 yeni Covid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 10 bin 141'e yükseldiğini açıkladı.