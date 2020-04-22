Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 45 bini aştı

ntv.com.tr 22.04.2020 - 17:03
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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 565 bin 879'a ulaşırken, virüs nedeniyle 177 bin 789 kişi hayatını kaybetti.
Salgını atlatanların sayısı da 700 binin üzerine çıktı.
Corona virüs salgının ilk merkezi Çin'deki normalleşme devam ediyor.
Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.
Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.
Corona virüsle mücadele için büyük kavgaların yaşandığı Brezilya'da salgın yayılıyor.
Ülkede son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 43 binin üzerine çıktı.
Ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro corona virüs önlemlerine şiddetle karşı çıkıyor.
Ancak geniş yetkilere sahip eyalet valileri salgının önüne geçebilmek için önemli tebirler alıyor.