Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 54 bini aştı

ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 877’YE YÜKSELDİ

Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı.

Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.