Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 54 bini aştı

ntv.com.tr - DHA 26.04.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 11:18
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
Son gelişmeleri takip etmek için CORONA VİRÜS
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti,. Vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109'a ulaştı.
Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı.
Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.