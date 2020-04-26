Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 54 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 923 bini, can kaybı ise 203 bini aştı. 78'e ulaştı. Öte yandan, ABD'de can kaybı 54 bini geçti.

ntv.com.tr - DHA 26.04.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 11:18

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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti,. Vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109'a ulaştı. 

ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’e yükselirken corona virüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu. 

Corona virüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 877’YE YÜKSELDİ

Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı.

Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 384'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 195  bin 351.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 650’YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 650’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 89 bin 328’e çıktığını açıkladı.

FRANSA

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Fransa’da 161 bin 488 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 614 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 319’a yükselirken, hasta sayısı 148 bin 377 oldu.

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