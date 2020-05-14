Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı 85 bini aştı

''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 430 bin 806 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 298 bin 201 oldu.

İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 662 bin 43 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR