Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı artıyor

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 856 bini, iyileşen kişi sayısı 428 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini aştı. Rusya bu zaman kadarki en yüksek vaka artışını bildirdi. İran'da ise son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da can kaybı 24 saatte 517 arttı. İngiltere'de ise son 24 saatte 717 kişi corona virüsten hayatını kaybetti. ABD'de ise son 24 saatte virüsten bin 508 vatandaşını kaybetti.

ntv.com.tr 13.04.2020 - 17:05

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 428  bin 277 kişi yeni tip corona virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde C-19 vaka sayısı 1 milyon 856 bin 831'e ulaşırken, virüs nedeniyle 114 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

ABD

ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116’ya yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.

RUSYA

Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi. 

Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu. 

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi. 

Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.  

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

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