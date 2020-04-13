Corona virüs son durum: ABD'de can kaybı artıyor

ntv.com.tr 13.04.2020 - 17:05
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya genelinde C-19 vaka sayısı 1 milyon 856 bin 831'e ulaşırken, virüs nedeniyle 114 bin 314 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi.
Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu.
Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi.
Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.