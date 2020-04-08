Corona virüs son durum: ABD'de ölü sayısı artıyor

Virüs kaynaklı hayatını kaybeden sayısı ise 83 bin 148'vardı.

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 434 bin 356'a ulaştı.

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 400 bin 549 vakayla ABD olurken, onu 141 bin 942 ile İspanya takip ediyor.