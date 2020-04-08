Corona virüs son durum: ABD'de ölü sayısı artıyor

Virüsün ilk çıktığı yer, Çin'de salgından bu yana dün ilk kez virüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Ardından gelen haber ise şehirde iki buçuk ay süren karantina sürecinin sona ermesi oldu. Öte yandan dünya genelinde corona virüsten iyileşen kişi sayısı 302 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 bin. Vaka sayısı da 1 milyon 500 bine yakın durumda... Bugün gelen son bilgilere göre ise, İspanya'da 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı da 14 bini geçti. İran'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti. ABD'de ise 24 saatte bin 918 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 08.04.2020 - 17:09

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 434 bin 356'a ulaştı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybeden sayısı ise 83 bin 148'vardı.  

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 400  bin 549 vakayla ABD olurken, onu 141 bin 942 ile İspanya takip ediyor.

ABD

ABD'de corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 918 artarak 12 bin 911’e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.

JAPONYA

Japonya'da corona virüs kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.

Vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı.

Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi.

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