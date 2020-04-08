Corona virüs son durum: ABD'de ölü sayısı artıyor

ntv.com.tr 08.04.2020 - 17:09
Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 434 bin 356'a ulaştı.
Virüs kaynaklı hayatını kaybeden sayısı ise 83 bin 148'vardı.
Japonya'da corona virüs kaynaklı toplam vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'e yaklaştı.
Vaka sayıları Japonya genelinde 5 bin 480'e ulaşırken, bu sayı başkent Tokyo'da 1339'a ve Osaka'da 481'e çıktı.
Kanagawa'da 332, Çiba'da 307, Aiçi'de 260'a çıkan vaka sayıları Hyogo'da 240, Saitama'da 218, Hokkaido'da 208, Fukuoka'da 203 ve Kyoto'da 155 oldu.
Ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109'a yükseldi.