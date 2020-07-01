Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı

Çin'de başlayan corona virüs salgını 10.6 milyon insanı etkiledi. 514 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü. İyileşenlerin sayısı ise 6 milyona yaklaşıyor. Meksika'da son 24 saatte 648 kişi hayatını kaybetti.

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ntv.com.tr 01.07.2020 - 08:29

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.



Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 590 binin üzerine çıktı.

514 binden fazla insan ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



Hastalığı atlatarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 milyon 798 bin oldu.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü.

MEKSİKA'DA 648 CAN KAYBI Meksika'da Covid-19 nedeniyle 648 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam can kaybı 27 bin 769'a yükseldi. Vaka sayısı da 5 bin 432 artarak, 226 bin 89 oldu.

GÜNEY AFRİKA'DA SON DURUM Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 151 bin 209'a yükseldi.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 945 kişide Covid-19 tespit edildi.



Bugüne kadar toplam 1 milyon 630 bin 8 test yapıldı.



Bu testlerden 151 bin 209'u pozitif çıktı. Xovid-19 vakalarından 73 bin 543'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 657 oldu.

MISIR'DA CAN KAYBI 3 BİNE YAKLAŞTI Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 953'e ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, 1557 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 68 bin 311'e çıktığı kaydedildi.