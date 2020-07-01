Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı

Çin'de başlayan corona virüs salgını 10.6 milyon insanı etkiledi. 514 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü. İyileşenlerin sayısı ise 6 milyona yaklaşıyor. Meksika'da son 24 saatte 648 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 08:29

Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 1
Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 590 binin üzerine çıktı.
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 2
514 binden fazla insan ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastalığı atlatarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 milyon 798 bin oldu.
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 3
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü.
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 4

MEKSİKA'DA 648 CAN KAYBI

Meksika'da Covid-19 nedeniyle 648 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam can kaybı 27 bin 769'a yükseldi. Vaka sayısı da 5 bin 432 artarak, 226 bin 89 oldu.
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 5

GÜNEY AFRİKA'DA SON DURUM

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 151 bin 209'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 945 kişide Covid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 630 bin 8 test yapıldı.

Bu testlerden 151 bin 209'u pozitif çıktı. Xovid-19 vakalarından 73 bin 543'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 657 oldu.
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 6

MISIR'DA CAN KAYBI 3 BİNE YAKLAŞTI

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 953'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1557 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 68 bin 311'e çıktığı kaydedildi.
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 7
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 8
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 9
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 10
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 11
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 12
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 13
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 14
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 15
Corona virüs son durum: Brezilya'da bin 280 can kaybı - 16

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