Corona virüs son durum: Can kaybı 400 bine yaklaşıyor

ntv.com.tr 01.06.2020 - 13:30
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 374 bin 158 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 852 bin 784 kişi iyileşti.
Dünya genelinde Covid-19 saptanan kişi sayısı, 6 milyon 278 bin 671'e ulaştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 81 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Toplam can kaybının 7 bin 878'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 979 artarak 154 bin 445'e çıktığını kaydetti.
Ülkede 30'un altına inen günlük can kayıpları yeniden 80'in üzerine çıktı.
Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 408 Covid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 35 bin 292'ye ulaştığı belirtildi.
Yeni vakaların tamamını, yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerin oluşturduğu ifade edildi.
Singapur'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.
Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 1543'e çıktı.
Son 24 saatte 14 bin 398 testin yapıldığı ülkede 2 bin 964 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 72 bin 460, toplam test sayısı ise 561 bin 136 oldu.
En çok vaka 28 bin 245 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 255 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.
Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 26 bin 83 kişi de iyileşti.