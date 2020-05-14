Corona virüs son durum: Dünya genelinde ölenlerin sayısı 300 bini aştı

ntv.com.tr 14.05.2020 - 19:16 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 20:44
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin 254'e, vaka sayısı ise 4 milyon 479 bin 325'e ulaştı.
Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 85 bin 488 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.. Bu ülkeyi, 33 bin 614 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 368 ile İtalya, 27 bin 321 ile İspanya, 27 bin 74 ile Fransa, 13 bin 551 ile Brezilya, 8 bin 903 ile Belçika, 7 bin 868 ile Almanya, 6 bin 854 ile İran, 5 bin 590 ile Hollanda, 5 bin 302 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 1 milyon 682 bin 960 kişi iyileşirken, 2 milyon 496 bin 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Vaka sayısında 1 milyon 430 bin 348 ile merkez üssü haline gelen ABD'yi, 271 bin 95 vaka ile Rusya takip İspanya takip ediyor.
İspanya'yı ise 252 bin 245 vaka ile Rusya takip ediyor.
İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 17'lik düşüşle 76 bin 440’a geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı ise 223 bin 96 oldu. İyileşenlerin sayısı, bugün 2 bin 747'lik artışla 115 bin 288'e çıktı.
Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 262 daha artarak 31 bin 368'e yükseldi. Günlük ölü sayısı son bir haftada kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, bugün de sürdü. Dün 893 olan sayı bugün 855'e geriledi.
Öte yandan ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 807 bin 504 test yapıldı. Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya’da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 111 oldu.
Rusya'da son 24 saatte corona virüs salgınında 9 bin 974 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Böylede ülkedeki vaka sayısı 252 bin 245'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 302'e yükseldi.