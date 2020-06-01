Corona virüs son durum: Dünyada Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 300 binin üzerine çıktı. Can kaybı 375 bine yaklaştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyona yaklaşıyor. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bukunuyor. Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsten (Covid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

ntv.com.tr 01.06.2020 - 13:30 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 19:01

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bin 892'ye ulaştı.

Yeni tip Corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 839 bin 679 kişi Covid-19'a yakalandı.



ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (193 bin 473), Fransa (188 bin 882) ve Almanya (183 bin 564) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 163 bin 942'ye ulaştı.



İSPANYA'DA COVİD-19'DAN DÜNDEN BU YANA ÖLEN OLMADI

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsten (Covid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren bakanlık, son bir haftada 35 kişinin salgından öldüğünü duyurdu. Bakanlık haftalık ölü sayısını dün 39 olarak açıklamıştı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır Covid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği ifade edildi.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:


"Peru (164 bin 476), İran (154 bin 445), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (87 bin 142), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 2 milyon 866 bin 223 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 60 bin 131 kişi tedavi görüyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.

İRAN'DA 2. DALGA KAYIPLAR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 81 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 7 bin 878'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 979 artarak 154 bin 445'e çıktığını kaydetti.

Ülkede 30'un altına inen günlük can kayıpları yeniden 80'in üzerine çıktı. 

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 35 BİNİ AŞTI

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 408 Covid-19 vakasına rastlandığı ve tespit edilen toplam vaka sayısının 35 bin 292'ye ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların tamamını, yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerin oluşturduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

ÇİN'DE 16 GÜNEY KORE'DE 35 VAKA 

Yeni tip corona virüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 16 vaka görülürken, Güney Kore'de tespit edilen vaka sayısı 35 oldu.

PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 70 BİNİ AŞTI

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 1543'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 398 testin yapıldığı ülkede 2 bin 964 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 72 bin 460, toplam test sayısı ise 561 bin 136 oldu.

En çok vaka 28 bin 245 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 255 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 26 bin 83 kişi de iyileşti. 

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.

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