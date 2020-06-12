Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi

Corona virüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 7 milyon 600 bin oldu. Can kaybı 423 bini aştı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan vaka sayısında dördüncü sıraya yükseldi. Ülkede Covid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı. Hindistan'da corona salgını nedeniyle 8 bin 501 kişi öldü. Brezilya'da toplam can kaybı 40 binin üzerine çıktı.

ntv.com.tr 12.06.2020 - 09:13

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 1

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. 

200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan Covid-19 7 milyon 600 kişiye bulaştı. 

Salgın nedeniyle dünya genelinde 423 bin kişi hayatını kaybetti. 

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 2

Corona virüs salgını bazı bölgelerde yavaşlarken bazı bölgelerde etkisini artırıyor. 

Salgın Avrupa'da etkisini azaltmış durumda. Latin Amerika, ABD, Rusya ve son olarak Hindistan'da ise salgın etkisini göstermeye devam ediyor. 

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 3

HİNDİSTAN 4. SIRAYA YÜKSELDİ

1,3 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan uzun süren sokağa çıkma yasağının ardından normalleşmeye başladı. 

Öte yandan ülkede vaka sayısı hızla artıyor. Ülkede vaka sayısı 298 bine yükseldi. Böylece Hindistan, İngiltere'yi geride bırakarak vaka sayısında 4. sıraya yükselmiş oldu. 

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 4

Hindistan'da Covid-19 ndeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bin 501 oldu. 

Hindistan şu anda en fazla ölümün yaşandığı 11. ülke. 

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 5

BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 40 binin üzerine çıktı. 

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 6

MEKSİKA'DA SON DURUM

Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede can kaybı sayısı 15 bin 944'e yükseldi. 

Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 7

NİJERYA'DA 14 BİN VAKA

ijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 85 bin 375 Covid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 681 artarak 14 bin 554'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 387'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 494'e ulaştığı kaydedildi.
Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 8

GÜNEY AFRİKA'dA VAKA SAYISI 60 BİNE YAKLAŞTI

üney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 58 bin 568'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 26 bin 399 Covid-19 testi yapıldı.

Covid-19 salgında 1284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.
Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 9
Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 10
Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 11
Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi - 12

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