Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi

ntv.com.tr 12.06.2020 - 09:13
Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.
200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan Covid-19 7 milyon 600 kişiye bulaştı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 423 bin kişi hayatını kaybetti.
Corona virüs salgını bazı bölgelerde yavaşlarken bazı bölgelerde etkisini artırıyor.
Salgın Avrupa'da etkisini azaltmış durumda. Latin Amerika, ABD, Rusya ve son olarak Hindistan'da ise salgın etkisini göstermeye devam ediyor.
1,3 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan uzun süren sokağa çıkma yasağının ardından normalleşmeye başladı.
Öte yandan ülkede vaka sayısı hızla artıyor. Ülkede vaka sayısı 298 bine yükseldi. Böylece Hindistan, İngiltere'yi geride bırakarak vaka sayısında 4. sıraya yükselmiş oldu.
Hindistan'da Covid-19 ndeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bin 501 oldu.
Hindistan şu anda en fazla ölümün yaşandığı 11. ülke.
Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 40 binin üzerine çıktı.
Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede can kaybı sayısı 15 bin 944'e yükseldi.