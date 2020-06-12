Corona virüs son durum: Hindistan 4. sıraya yükseldi

Salgın Avrupa'da etkisini azaltmış durumda. Latin Amerika, ABD, Rusya ve son olarak Hindistan'da ise salgın etkisini göstermeye devam ediyor.

NİJERYA'DA 14 BİN VAKA ijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 85 bin 375 Covid-19 testinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 681 artarak 14 bin 554'e yükseldiği bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 387'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 494'e ulaştığı kaydedildi.