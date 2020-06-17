Corona virüs son durum: Hindistan'da 1 günde 2 bin kişi öldü

Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 8 milyon 265 bini aştı. Salgın nedeniyle can kaybı 446 bini geçti. Salgında en çok etkilenen ülke olan ABD'nin ardından Brezilya hem vaka hem de can kaybında ikici sırada. Hindistan'da son 24 saatte 2 binden fazla öldü.

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ntv.com.tr 17.06.2020 - 09:26

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.

HİNDİSTAN'DA 24 SAATTE 2003 ÖLÜM Hindistan'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin olurken, can kaybı da 11 bin 921'e yükseldi.

Meksika'da son 24 saatte 730 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.



Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 190 bin 285 vaka ve 11 bin 132 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

EKVADOR VE KOLOMBİYA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 41 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 970'e, vaka sayısı ise 621 artışla 47 bin 923'e ulaştı.

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 1801 oldu.



Ülkedeki vaka sayısı 1868 artarak 54 bin 931'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 366'ya yükseldi.