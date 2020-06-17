Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12

Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 8 milyon 265 bini aştı. Salgın nedeniyle can kaybı 446 bini geçti. Salgında en çok etkilenen ülke olan ABD'nin ardından Brezilya hem vaka hem de can kaybında ikici sırada. Hindistan'da 2 binden fazla yeni ölüm bildirildi.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 13:04

Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 1
Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 2

HİNDİSTAN'DA 2003 YENİ ÖLÜM

Hindistan'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2003 yeni ölüm bildirildi. 

Ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin olurken, can kaybı da 11 bin 921'e yükseldi.

Hindistanlı yetkililer 2 bin kişinin bir günde ölmediğini, daha önce bildirilmeyen can kayıplarının eklendiğini duyurdu. 

Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 3
Meksika'da son 24 saatte 730 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 4

RUSYA'DA VAKA SAYISI 550 BİNİ GEÇTİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 553 bin 301’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 194 artarak 7 bin 478’e, iyileşen sayısı 10 bin 36 artarak 304 bin 342’ye ulaştı.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 5
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 6
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 190 bin 285 vaka ve 11 bin 132 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 7

EKVADOR VE KOLOMBİYA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 41 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 970'e, vaka sayısı ise 621 artışla 47 bin 923'e ulaştı.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 8
Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 1801 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 1868 artarak 54 bin 931'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 366'ya yükseldi.
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 9

AFRİKA'DA ÖLÜMLER 7 BİNİ GEÇTİ

Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 7 bin 26’ya yükseldi.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1766 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1625 ile Güney Afrika, 788 ile Cezayir, 477 ile Sudan, 455 ile Nijerya, 276 ile Kamerun ve 212 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (76 bin 334), Mısır (47 bin 856), Nijerya (17 bin 148), Gana (12 bin 193), Cezayir (11 bin 147), Kamerun (9 bin 864) ve Fas (8 bin 931) şeklinde sıralandı.

Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 10
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 11
Corona virüs son durum: Hindistan'da can kaybı 12 - 12

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