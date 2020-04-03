Corona virüs son durum: İngiltere'de can kaybı Çin'i geçti

ntv.com.tr 03.04.2020 - 16:23
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı.
İspanya, toplamda 117 bin 710 vaka ile Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında İtalya'yı geçti
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.
Gelen son rakamlarla İngiltere'deki can kaybı Çin'i aştı. Virüsün ilk çıktığı ülkede şu an 3 bin 322 kişi hayatını kaybetti.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.
Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 294'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183'e ulaştığını bildirdi.
Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı.
Öte yandan, İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.
Hubey eyaletinin Vuhan kentinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.
Kırgızistan Salgınla Mücadele Karargahı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen ve yeni tip corona virüs testinin pozitif olduğu belirlenen 61 yaşındaki erkeğin, tedavi gördüğü Oş bölgesi Nookat ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ülkede görülen vaka sayısı ise 14 artarak 130 oldu.
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının bini aştığı bildirildi.
Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 49 yeni vakanın tespit edildiğini ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 5,6 milyon nüfuslu Singapur'da bugüne dek görülen vaka sayısı bin 49'a, hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.
Ülkede
İsrail'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 30'a ulaşırken, can kaybı 37'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 71 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
Açıklamada ayrıca İsrail'de 173 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 30'a çıktığı aktarıldı. Hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 357 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.