Corona virüs son durum: İngiltere'de ölüm sayısı artıyor

İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun 200 binin üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 145 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 34 bini aştı. İspanya'da ise son 24 saatte 585 ölüm yaşandı. İngiltere'de de bir günde Covid-19 kaynaklı 847 kişi hayatını kaybetti. İşte küresel salgında son gelişmeler...

ntv.com.tr 17.04.2020 - 16:24 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 16:25

Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...

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CORONA VİRÜS

Küresel salgında hayatını kaybedenleri sayısı 146 bin 898 bini aşarken toplam vaka sayısı ise 2 milyon 184 bin 704 olarak belirtiliyor.

Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs zaman içerisinde salgının ABD'nin bir numaralı düşmanı haline geldi.

'Worldometers' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vaka sayısında 678 bin 210 kişi ile ABD ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576 oldu.

İngiltere'de corona virüs: Avrupa'nın hasta adamı

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi.

İran'da corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 13 Nisan'dan başlayarak şu şekilde seyretmişti,

- 13 Nisan: Son 24 saatte, 111
- 14 Nisan: Son 24 saatte, 98
- 15 Nisan: Son 24 saatte 92,
- 16 Nisan: Son 24 saatte 94

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı

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