Corona virüs son durum: İran ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

ntv.com.tr - DHA 26.04.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 13:21
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti,. Vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109'a ulaştı.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili "beyaz", "sarı" ve "kırmızı" bölge uygulamasına geçileceğini söyledi. Ruhani, "Covid-19'la mücadelede getirilen sınırlamalar bölgesel riske göre değerlendirilecek. Mesela eğer bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez, corona virüs nedeniyle ölüm olmaz ise Sağlık Bakanlığı o bölgeyi beyaz bölge ilan edebilecek. Diğer bölgeleri de sarı veya kırmızı olarak sınıflandıracak" dedi.
Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı.
Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.