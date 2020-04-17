Corona virüs son durum: İran'da ölüm artış hızı azalıyor

Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs zaman içerisinde salgının ABD'nin bir numaralı düşmanı haline geldi.

'Worldometers' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vaka sayısında 678 bin 210 kişi ile ABD ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.