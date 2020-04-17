Corona virüs son durum: İran'da ölüm artış hızı azalıyor

ntv.com.tr 17.04.2020 - 13:23 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:33
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
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Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs zaman içerisinde salgının ABD'nin bir numaralı düşmanı haline geldi.
'Worldometers' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vaka sayısında 678 bin 210 kişi ile ABD ilk sırada yer alıyor.
ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.
İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi.
İran'da corona virüs kaynaklı ölüm sayısı 13 Nisan'dan başlayarak şu şekilde seyretmişti,
- 13 Nisan: Son 24 saatte, 111
- 14 Nisan: Son 24 saatte, 98
- 15 Nisan: Son 24 saatte 92,
- 16 Nisan: Son 24 saatte 94