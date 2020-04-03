Corona virüs son durum: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

ntv.com.tr 03.04.2020 - 12:39
Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı.
Öte yandan, İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.