Corona virüs son durum: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

İTALYA

Öte yandan, İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.