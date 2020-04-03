Corona virüs son durum: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı bir milyonu geçti, 53 binin üzerinde can kaybı var. İtalya'da virüs kaynaklı ölüm bir günde 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi. İspanya'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 932 artarak 10 bin 935'e çıktı.

ntv.com.tr 03.04.2020 - 12:39

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı bir milyon 17 bin 567 olurken, can kaybı 53 bin 249'a yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 213 bin 217 oldu.  (Kaynak: worldometers)

İSPANYA

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı

FRANSA

Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı. 

İTALYA

Öte yandan, İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.

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