Corona virüs son durum: İspanya'da bilanço artıyor

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 134 binden fazla can kaybı yaşanırken, salgının merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 arttı. İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı. İşte son gelişmeler...

ntv.com.tr 16.04.2020 - 13:14

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 780'e, vaka sayısı 2 milyon 89 bin 237'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. 

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı.

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