Corona virüs son durum: İspanya'da son iki gündür Covid-19'dan can kaybı yok

ntv.com.tr 02.06.2020 - 18:51 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 19:25
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 409 bin 593'e ulaştı.
Yeni tip Corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 1 milyon 862 bin 347kişi Covid-19'a yakalandı.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.