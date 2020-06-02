Corona virüs son durum: İspanya'da son iki gündür Covid-19'dan can kaybı yok

Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 400 binin üzerine çıktı. Can kaybı 379 bine yaklaştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyona yaklaşıyor. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bukunuyor. Öte yandan son iki gündür İspanya'da Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi.

ntv.com.tr 02.06.2020 - 18:51 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 19:25

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 409 bin 593'e ulaştı.

Yeni tip Corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 1 milyon 862 bin 347kişi Covid-19'a yakalandı.



Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 378 bin 336 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 2 milyon 935 bin 627 kişi iyileşti.

İSPANYA'DA SON İKİ GÜNDÜR COVİD-19'DAN ÖLEN YOK

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi. Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İTALYA

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530'a çıktı. Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1474'lük düşüşle 39 bin 893'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 515’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 318 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 1737’lik artışla 160 bin 92'ye çıktı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 daha artarak 33 bin 530'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü, dün 424 olan sayı, bugün 408'e geriledi.

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