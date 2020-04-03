Corona virüs son durum: İtalya'da 24 saatte 766 ölü

İSRAİL'DE 7 BİNDEN FAZLA VAKA

İsrail'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 30'a ulaşırken, can kaybı 37'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 71 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 173 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 30'a çıktığı aktarıldı. Hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 357 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.