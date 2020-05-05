Corona virüs son durum: İyileşen sayısı 1.2 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Vaka sayısı 3 milyon 600 binin üzerine çıkarken 252 binden fazla insan hayatını kaybetti. Rusya'da 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 05.05.2020 - 12:35





Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı. Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 200 bini aştı.Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.



Türkiye'de de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.





genelinde Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti. Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA'DA REKOR VAKA ARTIŞI Rusya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı.



Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 155 bin 370'e çıktı.



Böylece Rusya, Covid-19 vaka sayısı bakımından 165 bin hastayı geçen Almanya'ya yaklaşmış oldu.

KANADA'DA 207 KİŞİ ÖLDÜ Kanada’da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 207 kişi daha hayatını kaybetti.



Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 3 bin 774 olan Covid-19 kaynaklı ölümler, son 24 saatte gerçekleşen 207 ölümle 3 bin 981’e yükseldi.



Ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 1298 artışla 59 bin 474’ten 60 bin 772’ye çıktı.

İSPANYA'DA 185 YENİ ÖLÜM İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi.

HİNDİSTAN'DA 3 BİN 900 YENİ VAK Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Covid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 571'e yükseldi.



Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.