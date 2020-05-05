Corona virüs son durum: İyileşen sayısı 1.2 milyonu aştı

ntv.com.tr 05.05.2020 - 12:35
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs vakaları artmaya devam ediyor.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 46 bin 476'ya yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 900 Covid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 195 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 571'e yükseldi.
Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 14 bin 541'e yükseldi, 583 kişi yaşamını yitirdi.