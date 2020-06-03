Corona virüs son durum: İyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

ntv.com.tr 03.06.2020 - 08:19
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 382 bini aştı. Virüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 452 bin 391'e ulaştı.
Dünya genelinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 3 milyonu aştı.
Dünyada virüs bulaşan 3 milyon 66 bin 698 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (645 bin 974), Brezilya (253 bin 570), Rusya (186 bin 985), Almanya (166 bin 400), İtalya (160 bin 92), Türkiye (129 bin 921), İran (123 bin 77), Hindistan (100 bin 303), Şili (86 bin 173) ve Çin (78 bin 314) oldu.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.