Corona virüs son durum: İyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti



Çin'de başlayan corona virüs salgınında vaka sayısı 6 milyon 400 binin üzerine çıktı. Can kaybı 382 bini aştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 3 milyonu yaklaşıyor. ABD hem vaka hem de can kaybı sayısında en ağır bilançoya sahip ülke konumunda bulunuyor. Öte yandan son iki gündür İspanya'da Covid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, İsrail'de son bir ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte İngiltere'de 39 bin 369’a, Fransa'da ise 28 bin 940'a yükseldi.

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ntv.com.tr 03.06.2020 - 08:19

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 382 bini aştı. Virüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 452 bin 391'e ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 3 milyonu aştı. Dünyada virüs bulaşan 3 milyon 66 bin 698 kişi hastalığı yenmeyi başardı. En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (645 bin 974), Brezilya (253 bin 570), Rusya (186 bin 985), Almanya (166 bin 400), İtalya (160 bin 92), Türkiye (129 bin 921), İran (123 bin 77), Hindistan (100 bin 303), Şili (86 bin 173) ve Çin (78 bin 314) oldu.

Yeni tip Corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 881 bin 205 kişi Covid-19'a yakalandı. Dünya genelinde virüse yakalanan 2 milyon 935 bin 627 kişi iyileşti.

İsrail'de son 24 saatte 116 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, bunun son 1 ay içinde görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğu bildirildi.













İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 116 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, 5 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Bunun ülkede 1 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 17 bin 285'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 290'a yükseldiği ifade edildi.









Açıklamada ayrıca hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu, 14 bin 940 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.



Mayısın ortalarında günlük yeni vaka sayısının 50'nin altına düştüğü İsrail'de, Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, restoran ve alışveriş merkezleri de dahil tüm işletmeler açılmıştı.



Ülkede öğrenci veya öğretmenlerde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 31 okul yeniden kapatılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam tüm okullardaki durumu değerlendirmek için yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

FRANSA Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 28 bin 940'a yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle 1253'ü yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Yoğun bakımda bulunanların sayısı 55 gündür düşüyor. İyileşen kişi sayısı 402 artarak 68 bin 812'e yükseldi.



Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 107 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 590'a, bakımevlerinde 10 bin 350'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 940'a ulaştı. Fransa Halk Sağlığı Kurumu, bakımevlerindeki vaka sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 226 bin 831 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, 188 bin 829 olarak revize edildi.



Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde vaka sayısının hatalı hesaplanmasından kaynaklandığı kaydedildi.

İSPANYA'DA SON İKİ GÜNDÜR COVİD-19'DAN ÖLEN YOK İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu.



Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi. Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.



Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 324 artarak 39 bin 369’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 bin 643 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 615 bin 146'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 324 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 369'a yükseldi. Vaka sayısı da 1613 artarak 277 bin 985'e ulaştı. İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İTALYA İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 33 bin 530'a çıktı. Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.



Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1474'lük düşüşle 39 bin 893'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 515’e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 318 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 1737’lik artışla 160 bin 92'ye çıktı.



Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 daha artarak 33 bin 530'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü, dün 424 olan sayı, bugün 408'e geriledi.