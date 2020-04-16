Corona virüs son durum: Japonya genelinde OHAL ilan edildi

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 134 binden fazla can kaybı yaşanırken, salgının merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 arttı. İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı. Japonya’da, Covid-19'a karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İşte son gelişmeler...

ntv.com.tr 16.04.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 15:02

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 780'e, vaka sayısı 2 milyon 89 bin 237'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. 

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı.

JAPONYA GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Japonya’da, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.

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