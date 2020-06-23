Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 10:21
Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını hızla yayılıyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 9 milyon 200 bine yaklaştı.
Covid-19 nedeniyle ölü sayısı da 474 binin üzerine çıktı.
Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaştı ancak halen dünya genelinde 4 milyondan fazla aktif vaka bulunuyor.
Corona virüs salgını Çin'de başlamıştı. Wuhan'dan sonra salgının en etkili olduğu bölge Avrupa kıtasıydı.
Avrupa'dan sonra salgın Kuzey Amerika'ya yayıldı.
ABD halen salgında en fazla vaka ve can kaybının olduğu ülke.
Ancak salgının yeni merkezi Latin Amerika'ya doğru kaymış durumda.
Brezilya bir milyondan fazla vaka ve 51 binden fazla ölümde ABD'den sonra ikinci sırada.
Meksika'da son 24 saatte 759 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da ölümler azalırken Meksika günlük can kaybında öne geçti.
Ülkedeki toplam can kaybı sayısı da 22 bin 584 oldu.