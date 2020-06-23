Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti

ABD halen salgında en fazla vaka ve can kaybının olduğu ülke.

BREZİLYA'DA 654 CAN KAYBI Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 654 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 271'e, vaka sayısı da 21 bin 432 artarak 1 milyon 106 bin 470'e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.