Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti

Corona virüs salgınında vaka sayısı 9 milyon 200 bine yaklaştı. Covid-19 nedeniyle 474 binden fazla insan ölürken, iyileşen sayısı da 5 milyona yaklaştı. Latin Amerika salgının yeni merkezi konumunda. Son 24 saatte Meksika'da 759, Brezilya'da 654 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 10:21

Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 1

Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını hızla yayılıyor. 

Dünya genelinde vaka sayısı 9 milyon 200 bine yaklaştı. 

Covid-19 nedeniyle ölü sayısı da 474 binin üzerine çıktı. 

Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaştı ancak halen dünya genelinde 4 milyondan fazla aktif vaka bulunuyor. 

Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 2

YENİ MERKEZ LATİN AMERİKA

Corona virüs salgını Çin'de başlamıştı. Wuhan'dan sonra salgının en etkili olduğu bölge Avrupa kıtasıydı. 

Avrupa'dan sonra salgın Kuzey Amerika'ya yayıldı. 

ABD halen salgında en fazla vaka ve can kaybının olduğu ülke. 

Ancak salgının yeni merkezi Latin Amerika'ya doğru kaymış durumda. 

Brezilya bir milyondan fazla vaka ve 51 binden fazla ölümde ABD'den sonra ikinci sırada. 

Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 3

MEKSİKA'DA 759 YENİ ÖLÜM

Meksika'da son 24 saatte 759 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da ölümler azalırken Meksika günlük can kaybında öne geçti. 

Ülkedeki toplam can kaybı sayısı da 22 bin 584 oldu. 

Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 4

BREZİLYA'DA 654 CAN KAYBI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 654 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 271'e, vaka sayısı da 21 bin 432 artarak 1 milyon 106 bin 470'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 5

HİNDİSTAN'DA 312 CAN KAYBI

Hindustan Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 440 bin 215'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 14 bin 11'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 993 artışla 248 bin 189'a yükseldi.
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 6
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 7
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 8
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 9
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 10
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 11
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 12
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 13
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 14
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 15
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 16
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 17
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 18
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 19
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 20
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 21
Corona virüs son durum: Meksika'da günlük ölüm Brezilya'yı geçti - 22

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