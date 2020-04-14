Corona virüs son durum: Ölü sayısı 120 bini aştı

Dünya da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 453 binin üzerine çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 453 bin 18 kişi virüsü yenmeyi başardı.