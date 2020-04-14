Corona virüs son durum: Ölü sayısı 120 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 920 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 bini aştı. İyileşenlerin sayısı 450 bini geçti. İspanya'da can kaybı 567 artarak 18 binin üzerine çıktı.
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ntv.com.tr 14.04.2020 - 12:25| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 12:26
Dünyada yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 453 binin üzerine çıktı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 453 bin 18 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİNİ AŞTI
İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.
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