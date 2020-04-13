Corona virüs son durum: Rusya'da en yüksek vaka artışı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 856 bini, iyileşen kişi sayısı 428 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini bini aştı. Rusya bu zaman kadarki en yüksek vaka artışını bildirdi.

ntv.com.tr 13.04.2020 - 11:22

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 428  bin 277 kişi yeni tip corona virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde C-19 vaka sayısı 1 milyon 856 bin 831'e ulaşırken, virüs nedeniyle 114 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA

Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi. 

Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu. 

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi. 

Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.  

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