Corona virüs son durum: Rusya'da en yüksek vaka artışı

RUSYA

Rusya'da Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 558 vaka tespit edildi.

Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi.

Rusya'da bu zaman kadar corona virüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.