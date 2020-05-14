Corona virüs son durum: Rusya'da vaka sayısı artıyor

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 430 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 298 bini geçti. Öte yandan Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişi de daha virüse rastlandı.

ntv.com.tr 14.05.2020 - 12:16

''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 430 bin 806 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 298 bin 201 oldu.

İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 662 bin 43 olarak belirtiliyor. 

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

VAKA SAYISINDA RUSYA 3.SIRADA

Vaka sayısında 1 milyon 430 bin 348 ile merkez üssü haline gelen ABD'yi, 271 bin 95 vaka ile Rusya takip İspanya takip ediyor. 

İspanya'yı ise 252 bin 245 vaka ile Rusya takip ediyor.  

RUSYA

Rusya'da son 24 saatte corona virüs salgınında  9 bin 974 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Böylede ülkedeki vaka sayısı 252 bin 245'e yükseldi.  

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 302'e yükseldi. 

BREZİLYA

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 27 bin 321'e yükseldi.

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