Corona virüs son durum: Rusya'da vaka sayısı artıyor

ntv.com.tr 14.05.2020 - 12:16
''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 430 bin 806 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 298 bin 201 oldu.
İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 662 bin 43 olarak belirtiliyor.
Vaka sayısında 1 milyon 430 bin 348 ile merkez üssü haline gelen ABD'yi, 271 bin 95 vaka ile Rusya takip İspanya takip ediyor.
İspanya'yı ise 252 bin 245 vaka ile Rusya takip ediyor.
Rusya'da son 24 saatte corona virüs salgınında 9 bin 974 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Böylede ülkedeki vaka sayısı 252 bin 245'e yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 302'e yükseldi.