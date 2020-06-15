Corona virüs son durum: Vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde yaklaşık 8 milyon insana bulaştı. Salgın nedeniyle 435 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı de 4 milyon 112 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü yer ise ABD oldu.
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