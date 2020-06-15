Corona virüs son durum: Vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde yaklaşık 8 milyon insana bulaştı. Salgın nedeniyle 435 binden fazla insan hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı de 4 milyon 112 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü yer ise ABD oldu.

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ntv.com.tr 15.06.2020 - 07:55

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 156 bine yükselirken can kaybı 117 bin 733'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 857 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 852 bin 785'e, can kaybı 42 bin 837'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 512 olarak açıklandı.

RUSYA'DA 530 BİN VAKA Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 528 bin 964’e çıktı.